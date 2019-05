Esta terrible foto de una celebración al matar un elefante cabrea a las redes

Un par de cazadores asesinaron a sangre fría a un elefante, como símbolo a su acción celebraron con una fotografía que se volvió viral en redes sociales, según recoge laverdadnoticias y comparte Paula Dumas para pd.

Grant Taylor es el cazador que mató a un elefante en el Parque Nacional de Gonarezhou (Zimbabue), dieron a conocer la semana pasada a través del portal África Geographic.

Mediante el comunicado, también citaron a una publicación de la página de Facebook de JWK Safaris, empresa local que organiza cacerías en ese país africano, misma que desde su existencia ha desatado fuertes polémicas.

El texto fue eliminado de redes sociales pero aún se conserva en el portal, se dijo que el animal "excepcional", disparado en el Parque Nacional de Gonarezhou, tenía "colmillos largos, gruesos y simétricos".

De acuerdo a lo que informó el portal de RT, JWK Safaris desató un sinfín de críticas respecto a lo ocurrido, por lo que los defensores escribieron: "Tenemos que empezar a cazar a los cazadores".

Asimismo, se dio a conocer que hace 4 años, la misma empresa organizó la caza de uno de los elefantes más grandes en Zimbabue, causando coraje y una profunda indignación por parte de los habitaltes.

Trophy hunter ‘slaughters second rare large-tusked elephant’ - A trophy hunter has reportedly shot dead a rare large-tusked elephant in Zimbabwe, 4 years after killing the largest elephant hunted in Africa in three decades :( #bantrophyhunting https://t.co/zaMVbye8qO