Un policía da una lección a una mujer que maltrataba a su perro

El video de una policía argentina reprendiendo a la dueña de un perro que había sido denunciada por sus vecinos, en la localidad de San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, por maltratar al animal, atado y sin alimentos, se ha hecho viral en las redes sociales, según rt.

"Tenés que tener al animal como corresponde. Eso es lo que vos tenés que hacer. ¿Me entendés lo que te digo?", le espeta la oficial Patricia Muñoz ante la mirada fija de la dueña del perro, de raza boxer.

Frente a la casa de la mujer -en el video se aprecia al menos a otra adulta y a dos niños que miran con atención a la agente- continúa: "Estamos en el 2020 casi, no estamos en 1960, que se tenían a los animales atados y se morían de hambre".

"Soltalo, ponele una madera, cuidalo, llamalo, ponele un cordón con tu teléfono y dejalo. Si se pierde hay gente como nosotras que va a venir y te va a llamar y te va a escribir, porque seguro que celular tenés, pero para el portón no tenés, para ir a castrarlo no tenés", le increpa.

"El animal no pidió ser tu perro"

Y pregunta: "¿Tengo razón o no? No vengo en forra, pero me da bronca tu actitud. Qué querés que te diga, así nunca vas a salir adelante".

La oficial decide entonces pedir una orden de allanamiento para sacar al perro de la casa y llevarlo a comisaría. "Me lo voy a llevar porque así el perro no lo podés tener (...) no le hagas la vida tan de mierda al animal, porque el animal no pidió ser tu perro. Vos lo agarraste y si lo agarraste, tenés que ser responsable como de tus hijos", asevera.