Este caimán bloquea el funcionamiento de una base aérea en Estados Unidos

Un caimán de gran tamaño penetró el pasado día 9 en la pista asfaltada de la base aérea estadounidense McDill, en Tampa, Florida. Para devolverlo a la naturaleza, los militares tuvieron que recurrir a la ayuda de unos especialistas en vida silvestre, detalla el portal Air Force Times, según rt.

El teniente segundo Brandon Hanner, portavoz de MacDill, declaró que se cree que el reptil llegó a la instalación desde uno de los pantanos que rodean la base, en donde se había detectado regularmente la presencia de caimanes.

Afortunadamente, cuando ocurrió la 'invasión' era lo suficientemente temprano como para que no hubiera personal ni aeronaves operando que corrieran el riesgo de toparse con el animal, detalló el oficial.

La seguridad de la base contactó entonces con unos especialistas en vida salvaje, que colocaron al reptil en un recipiente de agua y lo subieron a un remolque para transportarlo fuera del lugar.

La base publicó una foto del intruso en sus cuentas de redes sociales y bromeó diciendo: "Su amigable aligátor #TeamMacDill preparándose para el despegue".

Your friendly, #TeamMacDill gator - preparing for take-off. #FuelTheFight #FloridaMan (Don't worry, he was safely escorted off the flight line 👍🐊) pic.twitter.com/Znv03TNPIw