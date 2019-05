Condenan a un tipo que dejó escapar por la ventana al gato de su ex novia

Si no te lo cuentan no lo rees. Abandonó su casa para que su expareja pudiera recoger sus pertenencias. Cuando regresó su gato ya no estaba en el domicilio y las ventanas y las rejas que había colocado para que no se escapase el animal estaban abiertas de par en par. Ahora, un juez ha condenado al exnovio como responsable de un delito leve contra el patrimonio a una multa de 360 euros, a otros 678 de indemnización a la dueña del animal y a abonar las costas del proceso, según ABC.

En la sentencia, el juez considera probado que el día de los hechos, en junio de 2018, la mujer abandonó la casa y «nadie más» que la que fue su expareja estuvo en ella. Por eso, le atribuye a él directamente el haber abierto las ventanas «con conocimiento directo» del riesgo de que el gato se escapase. Su propietaria pasó ese día y durante dos meses más buscando al minino, que nunca apareció.

Para argumentar su fallo, el magistrado señala que existe «dolo eventual» en la desaparición del gato, que, pese a ser un regalo, «también tiene su valor»como bien, «aunque su coste para el dueño haya sido cero». Es más, considera que existen, también, daños morales, puesto que «en la posesión de una mascota que resulta arrebatada a su dueño va ínsito un daño moral por el apego que en muy poco tiempo se le coge al animal». Por ello, le impone como condena abonar el valor en el que estaba tasado el gato, 378 euros, y otros 300 por el citado daño moral.