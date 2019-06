“Mamá hay un lagarto muy grande en la cocina": Enorme caimán irrumpe en la casa

Un caimán de 3,5 metros de largo irrumpió en una casa en Clearwater, estado de Florida, al romper una ventana en plena noche, según rt.

Según medios locales, la dueña de la vivienda, Mary Wischhusen, descubrió al inesperado visitante alrededor de las 3:30 de la mañana. La mujer escuchó un "estruendo enorme y monstruoso", parecido a "como si todo el techo estuviera cayendo".

En su camino por la propiedad hasta la cocina, el animal derribó varios muebles y dañó paredes.

Al final, el caimán fue retirado por cazadores y la Policía, que publicaron fotos y un video en las redes sociales.

Las autoridades precisaron que el líquido rojo que se ve en las imágenes no es sangre, sino vino, ya que el animal derribó varias botellas durante su captura.

