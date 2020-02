Esta foca salvaje aplaude bajo el agua y deja turulatos a los científicos

Los científicos se han quedado turulatos. Nunca antes habían visto algo así.

Las focas grises salvajes también pueden aplaudir bajo el agua durante la temporada de reproducción, como una muestra de fuerza que advierte a los competidores y alerta a posibles parejas.

Las imágenes de vídeo tomadas por un equipo internacional dirigido por la Universidad de Monash muestran una foca gris macho aplaudiendo en su hábitat natural submarino, produciendo un ‘crack’ similar a un disparo.

Esta es la primera vez que se ve una foca aplaudiendo completamente bajo el agua con sus aletas delanteras.

«El descubrimiento de ‘focas aplaudiendo’ podría no parecer tan sorprendente, después de todo, son famosas por aplaudir en zoológicos y acuarios», afirma el autor principal del estudio, el Dr. David Hocking, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Monash.

