Un ciervo le arranca la mitad de la cara a un cazador y él ni se entera

Un cazador vivió la dureza de la embestida de un ciervo. El francés perdió la mitad de su rostro tras el ataque del animal salvaje, aunque reconoció que no se dio cuenta de la magnitud de sus heridas y siguió realizando sus labores como si nada hubiese ocurrido.

El hombre contó a las autoridades su relato de cómo el ciervo lo atacó en un bosque de Lesperon, Francia, cuando este cargó contra él, ya que le pasó «por encima para continuar su carrera».

«Los perros perseguían a un ciervo que se paró justo delante. Me quedé inmóvil, sé cómo hay que actuar en situaciones así, pero no sirvió de nada. El animal me miró y cargó. Después pasó por encima de un salto y continuó su carrera», explicó el cazador a los medios locales.

Tras la violenta acción, se levantó y pensó que «estaba borracho», aún sin saber que tenía media cara arrancada. «Yo continué cazando como si no hubiera pasado nada. Solo sentía como si estuviera borracho», aseguró. Efectivamente, había sufrido varias e importantes heridas, por lo que, alertado por un compañero, llamaron a emergencias y un helicóptero lo trasladó hasta un hospital de Burdeos.

Al final, las consecuencias han 50 puntos de sutura que abarcan desde el pómulo izquierdo, rodeando la parte superior de la nariz hasta llegar al labio. El Tras la operación, y aún en proceso de recuperación, el cazador dice que no ha perdido sensibilidad y que está deseando volver a practicar esa actividad.