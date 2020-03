Viral: una bandada de palomas hambrientas acosa a una pobre anciana y a su carrito de la compra

Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales ha mostrado que el ser humano no es la única víctima por la pandemia del coronavirus.

En las imágenes compartidos en Twitter se puede ver como una bandada de palomas persiguen a una pobre anciana que no sabe en donde esconderse, pues lleva el carrito de la compra y parece que las aves esperan que les comparta algo.

Es una muestra de lo que pueden sufrir los animales callejeros, que normalmente son alimentados por los transeúntes día a día, sin embargo, por el confinamiento, se han quedado sin esta contribución cotidiana.

Según el usuario de Twitter que compartió el vídeo, esto ha sucedido en Benidorm, donde se puede ver la calle sola con la señora intentando ir en varios sentidos.

Las imágenes han sido ampliamente difundidas en las redes, y en este sentido han sido muchas las respuestas, una más graciosa que otra. Sin embargo, el vídeo ha servido como oportunidad para discutir si a las aves les sienta bien comer pan o no.

Si te cuesta mucho cambiar pan por semillas, para así no hacerles daño, mejor no darles nada, ya que es algo que hace daño a las aves. Si te parece mal esto… No entiendo tu falta de respeto por la naturaleza.

Parece que hay gente que les molesta aprender algo.

