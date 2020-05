Un pitbull salva heroicamente a una bebé de morir en un incendio arrastrándola del pañal

Toda una familia de California, en Estados Unidos, se ha salvado de una desgracia en su casa gracias al heroísmo de su perra pitbull Sasha.

De no ser por este animal, un ejemplar de ocho meses y de pelo tornasolado, la pequeña de siete meses de Nana Chaichandhda quizá hoy no estaría viva.

Latana Chai, relató a los medios que despertó alarmada al escuchar que su perrita, ladraba y se arrojaba contra la puerta. Al levantarse notó que la casa de su vecino se incendiaba y que las llamas cada vez estaban más cerca de su hogar.

Sasha dormía en el jardín cuando se percató que había fuego dentro de la vivienda de sus dueños. Comenzó a ladrar, hacer ruido y rasgar la puerta trasera para despertarles.

Al abrir Sasha salió corriendo y Latana se dirigió al cuarto de su hija. Al llegar se encontró con Sasha, que ya estaba arrastrando a la bebé del pañal para sacarla y salvarla del fuego.

Cuando salieron de la vivienda se refugiaron en un lugar seguro, mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

This is the fire that a pit bull alerted her family to in Stockton! They credit her with saving their lives https://t.co/vHX2iEpTft pic.twitter.com/vDs1B5mnic

— Tom Miller (@TomMillerKXAN) June 8, 2018