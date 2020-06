El perro que se sienta como un humano triunfa accidentalmente en las redes

La particular forma de sentarse de Spark se ha convertido en todo un acontecimiento.

Un conjunto de fotografías se hicieron virales en Twitter cuando un hombre publicó las rarezas de su mascota. Un perro de raza pitbull, con una pinta de ser muy noble, y que además se sienta de una forma muy particular.

El animal, que se llama Spark, está sentado frente al sofá de su dueño, un estadounidense de Orlando, Florida.

La peculiaridad del asunto es que el canino en lugar de sentarse como todos los perros, lo hace de una forma diferente, como un humano.

Se trata de un hecho muy raro, sin embargo, el dueño no se esperaba que la imagen de sus cachorro iba a generar un aluvión de comentarios y reacciones en la red social del pajarito. Ya cuenta con más de 1,2 millones de ‘me gusta’ y 190.000 retuits.

Quizás la razón del éxito de su post, además de la imagen, es que escogió las palabras perfectas: «Mi perro es un tipo rarito».

my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p

Además de esto, el hecho animó a otras personas a compartir también las rarezas de sus animales.

My dog is not amused. By anything. pic.twitter.com/ibAx8f5qcm

— lizaRHLP (@The_RHLP) June 11, 2020