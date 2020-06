La gaviota engulle una rata entera en plena calle de Roma

Impresiona. La gaviota tomando tierra en una calle de Roma y tragándose entera una rata gigante.

Todo, mientras los transeúntes observan la escena horrorizados.

En la grabación, publicada en Twitter, se ve cómo el ave marina camina por una calle con un roedor en la boca, se detiene junto al pavimento y engulle su presa en cuestión de segundos.

How is that even possible 🤯 pic.twitter.com/XlP7SheRXN

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) June 24, 2020