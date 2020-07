El dramático instante en que un tiburón blanco ataca ‘estratégicamente’ a una ballena y la empuja herida hacia las profundidades

El tiburón blanco, identificado como Helen, es filmado mientras ejecuta un ataque «estratégico» contra una ballena jorobada, a la que debilita antes de llevarla hacia las profundidades, donde finalmente la mata.

Las imágenes fueron tomadas por el biólogo marino neozelandés Ryan Johnson, establecido en Mossel Bay (Sudáfrica), que seguía al mamífero con un dron.

«El primer ataque fue a la cola de la ballena», detalló, precisamente a la «parte delgada» previa al extremo triangular, donde mordió de forma repetida hasta que «logró abrir una vena y la sangre inmediatamente empezó a salir».

El tiburón aguardó aproximadamente 30 minutos a que la ballena se debilitara y entonces atacó a la cabeza con la intención de mantenerla sumergida y que no pudiera respirar.

