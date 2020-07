Fanny ‘La Vegana’ da rienda suelta a su ineptitud en ‘Espejo Público’ y exige como solución mágica «curar» a los visones contagiados de coronavirus

View this post on Instagram

La raíz del problema es que exista esta opresión y sea legal. #Especismo En España, repartides en 37 granjas, hay más de 750.000 visones (por no hablar de otras especies) viviendo en unas condiciones de tortura y esclavitud para asesinarles y convertirlos en productos que NO necesitamos. Nos han educado para pensar que nuestras decisiones basadas en el simple gusto son legítimas. El uso y asesinato de millones de animales está normalizado. Toca cuestionarse nuestros actos, aprender que lo personal es político. Cuestionarnos que o a quién consumimos. Que sea legal no justifica que sea ético, deberían arder todos los centros de exterminio. Peleterías, granjas, mataderos, zoos, laboratorios de vivisección.. Posiciónate y hazte vegan. #veganismoesjusticia #animalsright #vegan #veganismo #veganpeople #esclavitudanimal #antiespecismo #cuerposdisidentes #peleterias #pieles #matatuespecismo #explotaciónanimal #fascismo #contratodaautoridad #holocaustoanimal #1fight