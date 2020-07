Una ardilla ruega para que le den agua de una botella y se hace viral en las redes sociales

Un video que se hizo viral en las redes sociales, muestra a una simpática ardilla que se acerca a un grupo de personas, después de ver una botella de agua en la mano de un joven.

El animal se acercó de forma insistente. Es de recordar, que las ardillas son animales muy inteligentes que en ciertos espacios se han acostumbrado a la presencia de humanos.

Las imágenes fueron captadas en un parque. Se puede observar cómo el pequeño animal sigue a un joven que lleva una botella de plástico de agua mineral.

La ardilla no dudó en alzarse a dos patas y casi replicando el gesto de ruego.

La ardilla se sale con la suya, y finalmente, el joven le da una buena cantidad de agua, hasta que queda saciada y sale corriendo.

Squirrel asking for water…. pic.twitter.com/JNldkB0aWU — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020

La grabación fue compartida por un usuario identificado como @susantananda3 y, de momento, lleva casi un millón de reproducciones.

A los usuarios de Twitter les sorprendió que la ardilla no demostrara ningún gesto de miedo y que reconociera que era agua lo que había en la botella del joven que le dio de beber.

Muchos señalaron que es muy triste que el animal viva en condiciones donde no hay fuentes de agua pura. No obstante, no está claro dónde se hizo el vídeo, aunque los protagonistas parecen ser estadounidenses.

Vale recordar que no es el primer caso de una ardilla que se acerca a la gente para pedir agua. En 2018, en YouTube publicaron un vídeo en el que se veía cómo una ardilla también bebía agua de la botella de unos turistas en el Gran Cañon (EEUU).