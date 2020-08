El famoso gato ‘Mittens’ compite contra la primera ministra y la directora de salud como el neozelandés del año

Como ya es costumbre, Nueva Zelanda premia al neozelandés del año. Pero, para la edición de 2020 compite un candidato muy especial.

Se trata del gato ‘Mittens’, el felino más popular de la ciudad neozelandesa de Wellington donde la gente se le ve siempre fotografiándose con él.

Este adorable gato de Angola, se ganó la atención mediática por primera vez en 2018 después de deambular repetidamente por viviendas en el centro de la ciudad, incluida la universidad, la oficina de correos y una iglesia católica.

Los lugareños, preocupados por el felino, lo llevaron en varias ocasiones a la comisaría.

Después de entablar amistad con el minino, uno de los miembros de la policía de Wellington creó una página de Facebook para que los vecinos del lugar supiesen que Mittens no estaba perdido ni necesitaba que le rescatasen, simplemente era aventurero.

Tiene más de 50.000 seguidores en su grupo de Facebook y quienes publican fotos cuando se encuentran con el felino.

Este año, el querido felino recibió la llave de la ciudad de Wellington.

Mittens, compite contra la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y la directora general de salud, la Dra. Ashley Bloomfield, entre otras destacadas personalidades.

Las candidaturas a este premio se pueden presentar hasta el 31 de agosto, confirmó este viernes 21 de agosto a Efe fuentes de la organización del galardón, que el año pasado lo gano la actriz y directora Jennifer Ward-Lealand.

«En este año de extraordinarias circunstancias, todos somos héroes», dijo Miriama Kamo, organizadora del galardón, en un comunicado.

Ardern, también se perfila como favorita a la reelección en los comicios del 17 de octubre. Ha lidiado con acierto durante su mandato con tres importantes crisis, entre ellas la exitosa gestión de la pandemia de la Covid-19.

Una vez las nominaciones concluyan, un panel de jueces evaluará a los candidatos durante otras rondas y el ganador será anunciado el 18 de marzo de 2021.

Hands down the best thing about Wellington is there is an omnipresent cat called Mittens that roams the city and is basically a celebrity.

Often the paparazzi find him in the most random of spots throughout the city and post photos.

His Facebook fan page has 30,000 members. pic.twitter.com/sVkZLaDh3X

— Jason Walls (@Jasonwalls92) February 27, 2020