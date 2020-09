El feroz ataque de una rata a una paloma en las calles de Nueva York

La autora del video, Naquazia Gresham, comentó a medios locales que lo grabó en el barrio de Brooklyn, en Nueva York.

Un amigo de Gresham, al ver el triste destino que parecía esperar a la paloma, agarró una barra metálica y la emprendió a golpes contra el enorme roedor.

Finalmente, logró que la rata desistiera de su ataque.

This might be the most New York shit I’ve ever seen…down to the hit out of no where lol pic.twitter.com/toz8GCoYkp

— THE ONE ABOVE ALL (@MRCRUZv3) September 2, 2020