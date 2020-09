La razón por la que la imagen de un papá cocodrilo con más de 100 crías podría ser la foto del año

Se trata de una excepcional imagen captada por el fotógrafo Dhritiman Mukherjee, que se perfila como gran favorita para ganar el concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año (WPY, por sus siglas en inglés), una iniciativa apoyada por el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido.

La fotografía presenta a un ‘gavial del Ganges’ de cuatro metros (‘Gavialis gangeticus’) llevando sobre su lomo a más de un centenar de sus crías.

El gavial del Ganges en un animal raro que no pasa desapercibido pues posee una morfología única y características.

Esta especie de cocodrilo de hocico largo y delgado fue retratada en junio en el Santuario Nacional Chambal, en Uttar Pradesh, en el norte de la India. «Son cocodrilos que se alimentan de peces y que, por lo general, temen mucho al hombre, pero durante la temporada de reproducción se ve un cambio en el comportamiento», detalla el autor.

