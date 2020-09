El momento de desesperación de una mamá pata y sus patitos… ¡No veas este video si eres susceptible!

Alguien se encontraba grabando a una madre pato caminando con varios de sus patitos, cuando uno de ellos se deslizó por una alcantarilla por la que pasaban.

Inmediatamente, y por instinto al darse cuenta de que había perdido a uno de sus hijos, la pata empezó a dar vueltas alrededor de la alcantarilla. Hasta que finalmente todas sus crías acaban cayendo.

Claramente se puede ver a la madre preocupada. Por cómo reacciona no queda duda de que el ave no sabe qué hacer, y no hace más que dar vueltas alrededor en medio de su desesperación.

Al ver el vídeo, los usuarios dejaron muchos comentarios, preocupados por el destino de los patitos y de la madre.

Afortunadamente, la segunda parte del vídeo ha sido publicada y en ella se ve cómo una persona entra en el sumidero y salva a los pequeños.