Estos dos gatos conquistan la Red con un ‘parkour’ impecablemente sincronizado

El video, que muestra a dos gatos realizando un acto de ‘parkour’ sincronizado, te deja patidifuso

El breve clip muestra a los felinos preparándose para el truco, para enseguida saltar, en perfecta sincronía, sobre una pared y luego a la parte superior de otra adyacente.

Numerosos usuarios han expresado su sorpresa por la agilidad de los mininos, mientras que uno incluso bromeó con «hacer de esto un deporte en los Juegos Olímpicos».

I do not have the skills required to stop watching this. pic.twitter.com/2x5PPWRFR1

— Jo Thornely (@jothornely) May 29, 2017