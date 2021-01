Este perro se enfrenta a una leona y sale victorioso

Un valiente este perro. Y eso que da la impresión de que es un animal callejero, sin dueño que lo cuide.

El can sorprendió el pasado 8 de enero de 2021 a un grupo de turistas que visitaba el Parque Nacional del Bosque de Gir, en el estado indio de Guyarat.

Y lo hizio tras verse involucrado, y salir victorioso, de una pelea con una leona.

En el video, que ha sido masivamente compartido por Internet, se puede observar al intrépido can siendo atrapado por la leona, que le persigue; sin embargo, con un ágil movimiento, el perro fue capaz de escapar de las garras y enfrentarla.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021