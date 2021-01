El brutal enfrentamiento entre dos tigres de Bengala

Al espectáculo, en primera fila, asistieron espeluznados unos turistas.

Sucede en un parque nacional de la India.

El momento, los instantes en que los dos tigres luchan a muerte, fue grabado y publicado por un empleado del servicio forestal del país .

«Pelea de titanes. Solo en la India. Lo mejor que podrán ver», escribió Parveen Kaswan, autor del video, en su cuenta de Twitter.

Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021