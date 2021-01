Ha muerto ‘Freddy’, el perro más alto del mundo

Además de alto, ‘Freddy’ era cariñoso y gentil. Y se ha ido antes de tiempo.

El gran danés reconocido por el libro de los Récords Guinness como el perro más alto del mundo, falleció este 27 de enero de 2021 en Essex (Reino Unido) a la edad de 8 años y medio.

Con una impresionante altura de 1,3 metros parado sobre sus cuatro patas, medición utilizada por los Récords Guinness, Freddy saltó a la fama y se convirtió en una estrella publicitaria en 2016, cuando fue reconocido como el perro más grande del mundo.

Según recuerda su dueña, Claire Stoneman, Freddy fue el más pequeño de su camada y, debido a eso, no conseguía alimentarse de su madre, por lo que fue separado y adoptado dos semanas antes del tiempo recomendado.

World’s tallest dog dies: Freddy the 7ft 5in Great Dane dies at his UK home as owner pays tribute to ‘my one-in-a-million, loved by the entire world’

Guinness World Record holder Freddy died aged eight at his home in Essex

Gentle giant stood at more than 7ft tall on his hind legs pic.twitter.com/QLI38jRshk

— MassiVeMaC (@SchengenStory) January 28, 2021