La fuga perfecta del pez: escapa de un balde y salta diez metros hasta llegar a la alcantarilla

Eso es amor a la vida y a la libertad.

Cámaras de seguridad captaron el peculiar escape de un pez que había sido capturado por un pescador vietnamita.

Rehusándose a ser alimento, el animal saltó fuera de un balde plástico y comenzó un largo camino hasta llegar a un desagüe cercano, recuperando así su libertad.

Una vez fuera del agua, el pez se las arregló para impulsarse con su aleta caudal y brincar por varios metros sobre la banqueta.

Tras salvarse de ser atropellado por un auto que circulaba sobre la avenida, finalmente consiguió alcanzar una alcantarilla, completando una huida perfecta en cerca de 20 segundos.

Wow ! amazing😇

Fish leaps out of a bowl of water on pavement before flip-flopping down road and into a drain in extraordinary getaway.@LovePower_page @ViralPosts5 @GMA @googlenews #funny @AnimalsWorId @ViralHog pic.twitter.com/JECNzh7G1Y

— Rajendra K (ABP Network) (@RajendraKadamb) March 23, 2021