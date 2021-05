Esta manada de elefantes lleva 6 meses viajando por China, cruzando carreteras y ciudades

Son una familia y se mueven unidos, siguiendo a una vieja matriarca.

Fue a principios de diciembre de 2021, cuando la manada de 15 elefantes, incluidas madres con sus crías, dejaron su hogar en el bosque tropical de la prefectura de Puer, en el suroeste de China.

Sin que nadie tanga clara la razón, aunque todo indica que buscaban alimentos, los paquidermos comenzaron una travesía hacia el norte del país.

Después de 400 kilómetros y seis meses todavía siguen en movimiento y ahora se encuentran a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Kunming, informa The South China Morning Post.

Durante su aventura, los animales han visitado varias ciudades, atravesando carreteras metropolitanas e ignorando las sirenas de la Policía.

Los residentes locales lograron grabar videos de la manada mientras transitan por las vías.

China’s big news these days!

In Yunnan Province, a group of elephants from Xishuangbanna have gone in the wrong direction.

They are going north into cities.

They have arrived Yuxi.

It is said that they will arrive the capital Kunming in few days!

🏣🏢🏪🏡🐘🐘🐘🐘🐘🏡🏡 pic.twitter.com/6F9rMchHiw

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) May 28, 2021