El gato con botas y pelotas se enfrenta a la cobra y salva a su dueño

Vamos a tener que empezar a revisar eso tan clásico de que el perro es el amigo del hombre.

Ya estaba esa condición amenazada por el percebe y la cama y ahora llega el gato, para complicarlo todo más.

El minino con botas y pelotas de la grabación, salvó la vida de su dueño al evitar que una cobra entrara a la casa en la ciudad india de Bhubaneshwar en el estado de Odisha.

En la grabación, se puede observar a los dos animales mientras se miran fijamente.

#Watch : Cat prevents cobra from entering house of its owner in Bhimatangi area of #Bhubaneswar . The reptile was rescued by Snake Helpline team. @NewIndianXpress @XpressOdisha pic.twitter.com/shpEn6KyBQ

A pesar del aspecto inquietante de su venenosa enemiga, el felino no se muestra preocupado por la presencia de la serpiente y pacientemente cuida la entrada de la vivienda.

Durante 30 minutos, el gato mantuvo la guardia hasta que llegaron los profesionales para recoger al intruso.

Un usuario de Twitter respondió al video con una imagen que muestra a un gato que se mira en el espejo y ve a un león en el reflejo.

Odisha | A pet cat stood guard to prevent a cobra from entering a house in Bhubaneswar

Cat has prevented Cobra from entering inside for nearly 30 min till the Snake Helpline reached the spot. Our cat is around 1.5 years old & live with us like a family member: Sampad K Parida pic.twitter.com/dWZXTMf9V5

— ANI (@ANI) July 21, 2021