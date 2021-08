Quizá su gato sea alérgico a las proteínas animales. O tal vez le preocupa el impacto de su mascota en el medio ambiente. Sea cual sea la razón por la que quiere que su gatito se pase a una dieta vegana, ¿en qué medida la dieta vegana le sienta bien a un gato? ¿Pueden los gatos ser veganos? En este artículo, esto es exactamente lo que estamos explorando. Así que siga leyendo para saber más sobre la dieta de un gato.

¿Qué necesitan los gatos de su dieta?

Al igual que otros animales, los gatos necesitan obtener una serie de nutrientes de su dieta. Los gatos necesitan una gran cantidad de proteínas con una cantidad moderada de «grasas buenas», como los Omega 3 y 6.

Y, aunque los gatos necesitan cierta cantidad de carbohidratos, sólo necesitan una cantidad mínima de este grupo de alimentos.

Los gatos también necesitan obtener mucha agua de su dieta. En la naturaleza, los felinos tenían que lidiar con un acceso limitado al agua limpia. Por ello, los gatos compensaban esto obteniendo sus necesidades de ingesta de agua de los alimentos. El cuerpo del gato sigue estando preparado para ello hoy en día. Por ello, todos los mejores alimentos para gatos tienen un alto contenido de humedad, normalmente en forma de deliciosa gelatina.

Sin embargo, la particularidad de los gatos es que no pueden producir por sí mismos proteínas y aminoácidos específicos, como la taurina. Los perros y los humanos pueden producir taurina en su cuerpo, pero los gatos no. Este aminoácido felino esencial sólo se encuentra en la carne y la leche, no en ninguna fuente vegetal. Por esta razón, los gatos deben comer cierta cantidad de carne y se les conoce como «carnívoros obligados».

Sin una cantidad suficiente de taurina, los gatos pueden desarrollar rápidamente graves problemas oculares, que pueden conducir a la ceguera. Los gatos con deficiencia de taurina también pueden desarrollar una enfermedad cardíaca potencialmente mortal conocida como cardiomiopatía dilatada.

¿Qué vitaminas necesitan los gatos?

La vitamina A es primordial para un sistema inmunitario sano y una buena visión en los gatos. Esta vitamina liposoluble, el exceso de vitamina A, se almacena en el hígado o en el tejido graso de su gato en lugar de ser expulsada. Por ello, un exceso de vitamina A puede resultar rápidamente tóxico para su gato.

También está la vitamina del sol, la vitamina D. Esta vitamina ayuda a los huesos, nervios y músculos de su gato a equilibrar y almacenar el calcio y el fósforo. Otra vitamina liposoluble, la ingesta de vitamina D de su gato también debe ajustarse.

Los gatos también necesitan las vitaminas B1, B2, B3 y B6, tiamina, riboflavina, niacina y piridoxina, para contribuir a la salud general del metabolismo y de la piel y el pelo.

¿Qué minerales necesitan los gatos?

El hierro es un mineral esencial para los gatos. Afortunadamente, este mineral está ampliamente disponible. La anemia por falta de hierro puede hacer que su gato se sienta débil y cansado.

El calcio también es vital para los gatos. El calcio contribuye al crecimiento y desarrollo de los huesos y a la salud de la sangre y los músculos, así como a la transmisión de los impulsos nerviosos. El calcio es también muy importante para las gatas embarazadas y lactantes. Un gato con una deficiencia de calcio puede desarrollar raquitismo.

Luego está el magnesio, que contribuye al crecimiento de los huesos de su gato, a la función enzimática y a la producción de proteínas. La carencia de magnesio es increíblemente rara, con síntomas como debilidad general y temblores musculares.

El sodio y el cloruro son otros dos minerales esenciales. El sodio ayuda a transferir los nutrientes a las células y a eliminar los productos de desecho, mientras que el cloruro mantiene un equilibrio alcalino saludable en el cuerpo de su gato. El cloruro también ayuda al estómago de su gato a producir ácido clorhídrico, necesario para que el gato digiera las proteínas.

Entonces, ¿los gatos necesitan carne?

Dado que las proteínas y la gelatina son tan cruciales para los gatos, así como la taurina, podría pensar que esto significa que los gatos no pueden ser veganos.

Los alimentos veganos para gatos pueden utilizar el hierro y el calcio de ciertas legumbres, mientras que el magnesio se encuentra en el germen de trigo, los cereales integrales y la soja.

Dicho esto, aunque técnicamente los gatos pueden digerir vitaminas, minerales y proteínas de origen vegetal, estos carnívoros obligados no pueden digerir las plantas muy bien o con eficacia. Además, los gatos necesitan obtener ciertos aminoácidos que sólo pueden encontrar en la carne.

Sin embargo, a medida que aumenta la popularidad de las mascotas, también lo hace la cantidad de ganado que se cría para alimentarlas. Esta tendencia está teniendo un efecto en el medio ambiente. Así que, si le preocupa el medio ambiente tanto como la salud de su gatito, ¿por qué no hacer el cambio a la comida para gatos con proteínas de insectos? La comida para gatos a base de insectos es una opción altamente digerible, con toda la proteína que su gato necesita, fortificada con todas las vitaminas y minerales necesarios en cantidades óptimas.