¿Alguna vez has pensado que lo sabías todo sobre los gatos? Pues prepárate para sorprenderte, porque estos felinos aún tienen ases bajo la manga… o mejor dicho, bajo el pelaje. En un giro inesperado que ha dejado a más de un científico rascándose la cabeza (y no precisamente por las pulgas), un nuevo color de gato ha irrumpido en la escena, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la genética felina. Bienvenidos al fascinante mundo de los gatos ‘salmiak’.

Imagina la escena: un criador experimentado en Petäjävesi, Finlandia, se frota los ojos con incredulidad al ver un gatito con un pelaje que parece sacado de un cuento de hadas nórdico. No es blanco, no es negro, no es naranja… es ‘salmiak’. Suena como el nombre de un caramelo finlandés, ¿verdad? Pues no andas muy desencaminado, porque este nuevo tono ha resultado ser igual de dulce y misterioso para los genetistas.

El descubrimiento que sacudió el mundo felino

Tradicionalmente, se pensaba que los gatos solo podían presentar dos colores base: negro y naranja. Todo lo demás era cuestión de combinar estos tonos o diluirlos un poco. Pero los gatos ‘salmiak’ llegaron para poner patas arriba esta teoría. Con un pelaje que parece un degradado natural, estos felinos han dejado boquiabiertos incluso a los criadores más veteranos.

La Dra. Heidi Anderson, una genetista felina que probablemente sueña con cadenas de ADN en lugar de contar ovejas, lideró un equipo de investigación para desentrañar este misterio peludo. Y vaya si lo consiguieron. Publicado en la revista «Animal Genetics» (porque sí, existe una revista para todo), su estudio reveló que estos gatos no tienen un nuevo gen, sino que han perdido un pedacito de su ADN. ¡Quién diría que menos es más!

La clave está en lo que falta

Resulta que estos gatos tienen una deleción de aproximadamente 95 kilobases cerca del gen KIT. Para los que no hablamos «científico», esto significa que les falta un trocito de información genética. Es como si alguien hubiera usado el borrador en el libro de instrucciones para hacer un gato y, ¡voilà!, salió un ‘salmiak’.

Esta mutación es tan exclusiva que, de 181 gatos analizados, solo los ‘salmiak’ la tenían. Es como pertenecer a un club muy selecto, pero en lugar de un carnet de socio, tienes un pelaje único.

Un rasgo raro pero con futuro

Ahora bien, no esperes ver las calles inundadas de gatos ‘salmiak’ de la noche a la mañana. Esta mutación es recesiva, lo que significa que ambos padres deben tener el gen para que sus crías luzcan este color tan chic. Es como ganar la lotería genética, pero en versión felina.

Y por si te lo preguntabas, no, estos gatos no son estériles. De hecho, ya hay al menos una gata ‘salmiak’ que ha tenido gatitos. Así que sí, el futuro podría estar lleno de estos felinos con aire de supermodelos nórdicos.

Más allá de la estética: implicaciones científicas

Pero no todo es belleza en el mundo ‘salmiak’. Este descubrimiento podría tener implicaciones importantes en la cría y conservación de gatos. Imagina poder seleccionar características específicas o incluso prevenir enfermedades genéticas. Es como tener un superpoder, pero en lugar de volar, puedes crear gatos más saludables y diversos.

Además, el gen KIT no solo afecta a los gatos. Caballos, cabras y vacas también podrían beneficiarse de este hallazgo. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro veamos vacas ‘salmiak’ pastando en los campos finlandeses.

El futuro es ‘salmiak’

¿Se convertirán estos gatos en la nueva sensación del mundo felino? ¿Veremos desfiles de moda gatuna con ‘salmiak’ como el nuevo negro? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que estos felinos han demostrado que, cuando se trata de gatos, siempre hay espacio para la sorpresa.

Así que la próxima vez que veas un gato y pienses que ya lo has visto todo, recuerda a los ‘salmiak’. Porque en el mundo de los felinos, como en la vida misma, siempre hay espacio para un poco de magia… y para un montón de pelo en el sofá, sea del color que sea.