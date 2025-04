No pongas higueras en tu jardín: huelen bien, dan sombra y decoran, pero te arriesgas a visitas reptilianas

Si alguna vez has pensado en plantar una higuera en tu jardín porque te fascina el olor de sus hojas y la sombra refrescante que ofrece en los días calurosos, no eres el único. Muchos caemos en la tentación de este árbol tan mediterráneo, símbolo de veranos interminables y meriendas con higos dulces. Pero hay quienes aseguran que tras esa fachada amable se esconde un lado oscuro: la higuera puede atraer serpientes. Sí, has leído bien. ¿Estamos ante una leyenda urbana o hay algo de verdad detrás de este aviso que cada tanto resurge en redes sociales y foros de jardinería?

El irresistible encanto (y caos) de la higuera

La higuera es, sin duda, uno de los árboles frutales más atractivos para cualquier amante del jardín. Sus frutos son exquisitos y su sombra, generosa. Además, el aroma que desprende tiene ese punto nostálgico que nos transporta a los patios de la infancia. Sin embargo, no todo es idílico: este árbol exige un mantenimiento constante. Las hojas y frutos caen copiosamente en otoño e invierno, dejando el suelo cubierto y necesitando barridos frecuentes para evitar desorden y suciedad. Y si olvidas la poda, sus ramas pueden apoderarse del espacio, compitiendo con otras plantas o árboles cercanos.

Pero el problema más serio —y menos visible— está bajo tierra. Las raíces de la higuera son tan vigorosas como testarudas. Si plantas una cerca de la casa o del garaje, prepárate: pueden romper suelos de hormigón y tuberías sin apenas esfuerzo. Se recomienda colocarla siempre a más de diez metros de cualquier edificación para evitar sustos mayores.

¿De verdad atrae serpientes?

Aquí entra el mito. Circula la idea de que las higueras son un imán para serpientes. Esta creencia se apoya en varios hechos: el entorno fresco y sombrío bajo sus ramas es ideal para pequeños animales —ratones, aves e insectos— que pueden atraer a depredadores como las serpientes. Además, los frutos caídos fermentan rápido y atraen aún más fauna al suelo.

No existe evidencia científica contundente que demuestre que las higueras atraigan específicamente a estos reptiles más que cualquier otro árbol frondoso o espacio húmedo del jardín.

La clave está en el microhábitat: si hay refugio, comida y humedad, es probable que algún reptil se acerque. Pero atribuirle a la higuera un poder especial para llamar serpientes es exagerado.

Ahora bien, si vives en una zona donde abundan las serpientes —como áreas rurales o cercanas al campo— sí podrías notar más movimiento bajo este árbol simplemente por la cantidad de presas disponibles. Así que si tienes fobia a las serpientes o pequeños animales no deseados, quizás prefieras elegir otro frutal menos “popular” entre la fauna local.

¿Son las serpientes realmente peligrosas para los humanos?

Las serpientes suelen tener muy mala prensa. Su sola presencia levanta alarmas entre vecinos y paseantes. Sin embargo, la realidad dista mucho del mito: en España y gran parte del sur de Europa solo unas pocas especies son venenosas y los accidentes son muy poco frecuentes.

La mayoría de las serpientes son tímidas y evitan activamente el contacto humano.

Solo atacan si se sienten acorraladas o amenazadas.

Su función ecológica es clave: controlan poblaciones de roedores e insectos.

Los casos graves por mordedura son excepcionales y suelen deberse a manipulación imprudente.

Por tanto, más allá del susto inicial al ver una cola escurrirse entre la maleza, lo normal es que no representen un riesgo real para tu familia ni tus mascotas.

¿Están las serpientes en peligro de extinción?

Paradójicamente, mientras muchos buscan ahuyentarlas a toda costa, diversas especies autóctonas están en declive por culpa del desarrollo urbano, pesticidas y pérdida de hábitats naturales.

Varias especies mediterráneas figuran ya en listas rojas por amenazas como atropellos en carreteras o destrucción de zonas húmedas.

La persecución injustificada contribuye también a su disminución.

Son indicadores clave del buen estado ecológico del entorno.

Preservar a estos reptiles es fundamental para mantener el equilibrio natural; eliminar todas las serpientes sería contraproducente tanto para jardines como para cultivos.

Curiosidades sobre higueras y serpientes

En muchas culturas antiguas se asociaba la higuera con la fertilidad… ¡y con lugares misteriosos donde habitaban seres mágicos!

Algunas serpientes son auténticas especialistas trepadoras; pueden subir por ramas gruesas sin problema.

El látex blanco que exudan las hojas y ramas frescas de la higuera puede causar irritación en pieles sensibles.

Aunque suene exótico, existen recetas tradicionales que incluyen higos… ¡y carne de reptil! Pero eso sí, mejor dejarlo como anécdota culinaria.

En resumen: plantar una higuera es una decisión con pros y contras claros. Si decides apostar por su sombra y frutos deliciosos, mantén el área limpia bajo sus ramas y observa bien qué tipo de visitantes recibes… Puede que alguna vez te cruces con una serpiente curiosa buscando refugio fresco entre tus raíces invasivas —pero no será por magia ni maldición antigua— sino porque tu jardín es simplemente demasiado acogedor para toda clase de vida silvestre.