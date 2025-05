Frank Cuesta cuenta toda la verdad: no tiene cáncer, no es herpetólogo y su santuario es un “show”... pero al rato se desdice

Durante años, Frank Cuesta, conocido por su programa Frank de la Jungla y su defensa pública de los animales, construyó una imagen que ahora él mismo ha desmontado con una confesión que ha dejado perplejos a muchos. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, el leonés ha admitido que no es veterinario ni herpetólogo, que nunca tuvo cáncer y que los animales de su santuario en Tailandia no fueron rescatados sino comprados. En sus propias palabras, todo fue un “show” que se le fue yendo de las manos por un problema serio de mitomanía y ego.

Este reconocimiento llega tras años de fama en los que Frank se presentó como un experto en reptiles y animales salvajes, y como un defensor comprometido con la conservación. Sin embargo, hoy confiesa que sus conocimientos, aunque superiores a los básicos, no alcanzan el nivel profesional que él daba a entender. Además, aclara que padece mielodisplasia, una enfermedad hematológica crónica, pero nunca tuvo cáncer como había hecho creer.

La sinceridad del ex aventurero no solo afecta a su formación y salud sino también a la gestión de su santuario: “Podríamos definirlo más como una granja de animales que como un santuario. Nunca he rescatado animales”, admite.