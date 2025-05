Devoradora de cocodrilos y tan larga como un autobús: así era la monstruosa serpiente ‘Titanoboa’

Imagínese pasear por una selva tropical y, de repente, toparse con una serpiente tan larga como un autobús, capaz de devorar de un bocado cocodrilos enteros.

No es la escena de una película de terror, sino un retrato fiel del mundo hace 60 millones de años, en el periodo Paleoceno.

Allí reinaba la Titanoboa cerrejonensis, el reptil que ha fascinado a paleontólogos y apasionados de los animales gigantes.

A diferencia de sus primas modernas —la anaconda verde o la pitón reticulada—, la Titanoboa no solo superaba todos los récords de tamaño, sino que era un auténtico superdepredador.

Se estima que medía entre 12 y 15 metros y pesaba más de una tonelada, lo que la convierte en la serpiente más grande jamás conocida por la ciencia moderna.

Si hoy nos impresiona una anaconda de 6 metros, imagínense a este coloso deslizándose por las aguas cálidas de lo que hoy es Colombia.

