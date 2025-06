Ahora que Corea del Sur ha prohibido el consumo de carne canina… ¿Qué pasa con los perros?

Hace unos años, si un surcoreano quería dar un toque de fortuna a su verano, pedía un plato de bosintang, la sopa tradicional de carne de perro.

Hoy, esa imagen se desvanece entre protestas, debates éticos y, sobre todo, el abrazo social a los perros como compañeros domésticos.

Pero ¿qué pasa con los miles de animales que siguen en granjas dedicadas a este fin? La respuesta es compleja y, a veces, desgarradora.

La decisión histórica del gobierno surcoreano de prohibir la cría, el sacrificio y la venta de carne de perro para 2027 ha sido celebrada por activistas y ciudadanos jóvenes como un triunfo moral. Sin embargo, detrás del aplauso hay un laberinto de consecuencias para los granjeros, los animales y la propia sociedad.

El caso recuerda al debate sobre cómo gestionar el legado de tradiciones que caen en desuso: ¿qué hacer con los protagonistas involuntarios del cambio?

Un cambio cultural acelerado

La transformación en las costumbres alimentarias ha sido vertiginosa. Según encuestas recientes, solo el 8% de los surcoreanos había consumido carne de perro en el último año, frente al 27% que lo hacía en 2015. Hoy, más del 85% asegura que no come este tipo de carne y casi el 56% cree que la sociedad debería dejar atrás esta práctica. Los jóvenes, en particular, ven a los perros como miembros de la familia y no como ingredientes culinarios.

El gobierno ha respondido a esta nueva sensibilidad con una ley que prohíbe toda actividad relacionada con la producción y venta de carne canina a partir de 2027. Quienes incumplan la norma se enfrentarán a penas de hasta tres años de cárcel y multas considerables. Curiosamente, comer carne de perro no está penalizado; la ley se centra en quienes crían, sacrifican o venden estos animales para consumo humano.

El desafío del bienestar animal

El cierre progresivo de las granjas —ya se estima que el 40% han dejado su actividad— plantea un dilema urgente: ¿qué ocurre con los cientos de miles de perros que aún viven en estas instalaciones? Según datos oficiales, hace poco más de dos años había más de medio millón de perros distribuidos en más de mil granjas dedicadas a este fin.

Las asociaciones animalistas han logrado rescatar a decenas de animales, como ocurrió en Cheongju a principios de 2025, donde 67 perros fueron liberados gracias a la intervención conjunta de voluntarios y celebridades como Daniel Henney. Sin embargo, muchos otros no tendrán tanta suerte. El riesgo real es que estos animales sean abandonados o incluso sacrificados si no encuentran un nuevo hogar.

El gobierno ha prometido ayudas económicas para los granjeros afectados, pero los detalles sobre cómo se gestionará la transición siguen siendo poco claros. Algunos expertos advierten que el apoyo basado únicamente en el número de animales podría incentivar la cría indiscriminada para obtener más subsidios, lo que agravaría el problema del bienestar animal.

Perspectivas económicas y sociales

La prohibición supone un terremoto para quienes han vivido décadas dedicados a este negocio. Muchos granjeros sienten incertidumbre y frustración ante la pérdida repentina de su medio de vida. Algunos ya han iniciado la reconversión hacia otros cultivos —como el chile— o hacia actividades totalmente diferentes.

En las zonas rurales, donde la tradición estaba más arraigada, la resistencia al cambio es mayor. Allí persiste una minoría que defiende la libertad alimentaria y critica lo que ven como injerencia estatal en sus costumbres. Sin embargo, la tendencia social es clara: Corea del Sur mira hacia adelante y apuesta por una convivencia más respetuosa con los animales.

El papel clave del activismo

El éxito legislativo es fruto del esfuerzo sostenido durante años por organizaciones como Humane Society International/Korea y otras asociaciones locales. Su trabajo ha consistido tanto en rescatar animales como en sensibilizar a la población sobre las condiciones inhumanas en muchas granjas.

A través de programas educativos y campañas mediáticas, han conseguido cambiar la percepción social sobre el consumo de carne canina. Además, han demostrado que es posible cerrar estas instalaciones y reubicar tanto a los animales como a sus cuidadores en nuevos proyectos productivos.

Curiosidades sobre el perro