Tres marsupiales carnívoros con dientes de martillo reescriben la historia evolutiva de Australia

En el norte de Queensland, donde hoy dominan paisajes áridos y matorrales, hace 25 millones de años se extendían exuberantes bosques tropicales repletos de vida.

Es en este escenario, más propio de una novela de aventuras que del actual Outback, donde un equipo internacional de paleontólogos acaba de desenterrar los restos de tres enigmáticos marsupiales carnívoros con dientes en forma de martillo.

Lo más fascinante de estos pequeños depredadores, de apenas 110 a 250 gramos de peso, no es solo su peculiar dentadura, sino el papel crucial que desempeñaban en el ecosistema: devoraban caracoles, ocupando un nicho ecológico que hoy está vacío en Australia.

Las mandíbulas y dientes fósiles, hallados en los yacimientos de Riversleigh —catalogados como Patrimonio Mundial—, han permitido reconstruir cómo estos animales trituraban sus presas.

Su especialización es tan singular que no existen especies actuales australianas con una dieta parecida, lo que subraya la pérdida de diversidad funcional tras la extinción de estos linajes.

La paleontología australiana, tan aficionada a los giros de guion, encuentra aquí un nuevo capítulo digno de estudio.

Dientes de martillo y menús a la carta

Los nuevos fósiles presentan unos dientes posteriores ampliados y aplanados, perfectos para aplastar caparazones duros de caracoles y otros moluscos terrestres. Esta adaptación dentaria, denominada “dientes de martillo”, es un ejemplo brillante de cómo la evolución puede generar soluciones inesperadas a los desafíos del menú selvático.

El género más primitivo de los hallados, Protamalleus stevewroei, revela que estos marsupiales no fueron una simple rareza pasajera, sino una línea evolutiva con una historia de al menos 15 millones de años. La diversidad de formas dentarias sugiere la existencia de múltiples nichos tróficos entre los carnívoros marsupiales, con especies que iban desde cazadores activos hasta auténticos gourmets de caracoles.

Este hallazgo obliga a los científicos a replantear la narrativa evolutiva del continente: Australia no fue solo el paraíso de canguros y koalas, sino también el hogar de depredadores minúsculos e ingeniosos, capaces de rivalizar en creatividad adaptativa con cualquier felino o cánido de otras latitudes.

Un rompecabezas evolutivo que no deja de crecer

La historia evolutiva de los marsupiales australianos es una de las más intrigantes del reino animal. El registro fósil demuestra que la diversidad de formas y estrategias era mucho mayor de lo que imaginábamos. Mientras que en otros continentes los mamíferos placentarios dominaron la escena, en Australia los marsupiales experimentaron una auténtica explosión de creatividad evolutiva.

En este contexto, el descubrimiento de estos tres pequeños carnívoros aporta una pieza fundamental al rompecabezas. Su existencia demuestra que los ecosistemas australianos del Oligoceno tardío eran mucho más complejos y funcionalmente variados de lo que se pensaba. La variedad de tamaños y estilos de vida —desde los “leones marsupiales” hasta los tigres de Tasmania y estos mini-depredadores— convierte a la antigua Australia en un auténtico laboratorio natural de evolución divergente.

Además, la investigación sugiere que la desaparición de estas especies supuso la pérdida de funciones ecológicas que no han sido ocupadas por ningún animal actual. Una lección de historia natural sobre cómo la extinción puede vaciar de contenido incluso los ecosistemas más ricos.

Cuando el menú era de caracoles y la selva, infinita

¿Quién diría que los caracoles serían la clave para entender la evolución de un continente? Sin embargo, estos moluscos lentos y resbaladizos fueron el manjar favorito de los marsupiales con dientes de martillo, capaces de triturarlos con una eficiencia que haría palidecer a cualquier mortero de cocina.

La especialización en la dieta de caracoles revela no solo una estrategia alimentaria, sino también una fotografía de los antiguos bosques tropicales australianos, donde la humedad y la abundancia de presas propiciaron la aparición de carnívoros tan peculiares. A día de hoy, 21 de agosto de 2025, los análisis de modelado funcional y estadístico utilizados por los investigadores permiten comparar a estos animales con otros marsupiales, tanto extintos como actuales, desvelando relaciones sorprendentes y desafiando ideas preconcebidas sobre la historia natural del continente.

Curiosidades científicas y anécdotas de laboratorio

En el laboratorio, los científicos apodaron a estos marsupiales los “martilladores del Oligoceno”, por la forma y función de sus dientes. Cuentan que, al analizar las microfracturas en los molares fósiles, algunos investigadores se preguntaron si no serían en realidad los primeros chefs especializados en caracoles de la historia del planeta.

El yacimiento de Riversleigh es tan prolífico en fósiles que, según una anécdota recurrente entre paleontólogos, cada vez que alguien desentierra algo pequeño, hay un 50% de probabilidades de que sea un marsupial desconocido. Y, si tiene dientes extraños, las apuestas se disparan.

La diversidad de marsupiales carnívoros australianos rivalizó durante millones de años con la de los grandes depredadores de otros continentes, pero en versión miniatura y con una variedad de dietas insospechada, desde cazadores de insectos hasta especialistas en moluscos.

El estudio de estas criaturas también ha inspirado bromas entre los científicos sobre la posibilidad de crear un “top chef” prehistórico, donde el plato estrella sería el escargot… pero al estilo marsupial.

Por si fuera poco, los paleontólogos aseguran que todavía quedan decenas de especies por descubrir en los sedimentos de Riversleigh. Así que, si alguna vez visita el norte de Queensland, no olvide mirar bien dónde pisa: puede que esté caminando sobre el próximo gran protagonista de la historia evolutiva australiana.

El hallazgo de estos tres marsupiales con dientes de martillo no solo cambia el guion de la evolución australiana, sino que recuerda que la naturaleza siempre tiene reservadas sorpresas, incluso para los investigadores más experimentados.