Invasión de gallinas: bandas de aves cacareantes se han apoderado de la turística Torrevieja

En Torrevieja, Alicante, a nadie le sorprende ya cruzarse con un gallo orgulloso pavoneándose entre los coches o ver una gallina picoteando migas en la plaza central.

Lo que comenzó casi como una anécdota se ha transformado, a día de hoy, 22 de agosto de 2025, en una invasión insólita de más de 700 aves que han tomado parques, jardines y hasta las rotondas de esta ciudad turística.

La escena recuerda más a una fábula urbana que a la vida real, pero aquí, las plumas mandan y los maullidos han dado paso a cacareos matutinos.

La historia tiene su origen en 2014, cuando un vecino decidió liberar unas cuarenta gallinas en el Parque de las Naciones.

Desde entonces, la combinación de abandono, alimentación vecinal y la prodigiosa capacidad reproductiva de estas aves ha dado lugar a una auténtica colonia urbana.

Las gallinas, lejos de buscar refugio, se han adaptado al bullicio de la ciudad y hoy son parte del paisaje tanto para residentes como para turistas despistados que buscan la famosa Laguna Rosa y acaban topándose con un desfile de gallos en plena avenida.

Y es que, en esta ciudad costera, la vida urbana nunca había tenido tanto cacareo.

🐓¡Sorpresa en las calles de #Torrevieja , un grupo de gallinas obligaba a parar el tráfico! pic.twitter.com/r0F8bFV5Xf — Diario de la Vega (@diariodelavega) July 10, 2023

Problemas y soluciones improvisadas

El idilio entre vecinos y aves no es universal. Aunque algunos consideran a las gallinas una curiosidad simpática o incluso un reclamo turístico, otros ven en ellas una fuente de suciedad, ruido y, sobre todo, un riesgo para la seguridad. No son pocas las voces que alertan del peligro que supone ver bandadas cruzando carreteras o irrumpiendo en las zonas de juego infantiles.

La preocupación por posibles accidentes de tráfico ha llevado al Ayuntamiento a intervenir y destinar más de 26.000 euros en un contrato para capturar y trasladar a las aves a granjas escuela o santuarios, cumpliendo así con la Ley de Protección Animal, que prohíbe su sacrificio.

Sin embargo, la solución no ha sido sencilla. La primera empresa adjudicataria renunció al contrato al no poder garantizar un destino adecuado para las gallinas, un requisito legal que ha complicado el proceso. Por el momento, la administración local busca una nueva empresa que asuma el reto, mientras las aves siguen multiplicándose sin control y el vecindario asiste, entre la resignación y la risa, a este insólito espectáculo urbano.

¿Por qué se adaptan tan bien las gallinas?

La gallina doméstica, descendiente directa del gallo rojo asiático, es un animal extraordinariamente adaptable.

Su dieta omnívora le permite sobrevivir con restos de comida, semillas y pequeños insectos que encuentra en parques y jardines. Además, su ciclo reproductivo es rápido: una sola hembra puede poner cerca de 300 huevos al año en condiciones óptimas. No es extraño que, con algo de ayuda humana y la ausencia de depredadores, la población se haya disparado en tan pocos años.

La sociabilidad de estas aves también juega a su favor. Las gallinas forman pequeños grupos organizados, con jerarquías claras y mecanismos de alerta ante peligros. Este comportamiento colectivo las ayuda a moverse por la ciudad sorteando obstáculos, encontrando alimento y, a veces, incluso aprendiendo a esquivar el tráfico.

Impactos sobre la salud pública y la convivencia

El crecimiento de la colonia no está exento de consecuencias negativas. Los restos de comida, heces y plumas han incrementado los problemas de limpieza en parques y calles, generando quejas por malos olores y riesgos de plagas secundarias. El ruido matutino de los gallos ha desplazado al canto de los pájaros y ha provocado que algunos vecinos busquen soluciones imaginativas, desde tapones para los oídos hasta campañas de concienciación para limitar la alimentación a los animales.

El fenómeno ha reabierto el debate sobre el abandono de animales domésticos y la responsabilidad compartida entre administración y ciudadanía. Mientras tanto, la imagen de una bandada de gallinas en la rotonda principal se ha convertido en el meme local por excelencia y no hay quien pase por Torrevieja sin llevarse, al menos, una foto de recuerdo.

La gallina: mucho más que un animal de corral

El caso de Torrevieja no es aislado. Las gallinas, consideradas durante siglos un pilar de la alimentación humana, han demostrado ser capaces de adaptarse a entornos urbanos en otros puntos de España y Europa. Son animales inteligentes, capaces de reconocer hasta cien rostros humanos distintos, y poseen una comunicación compleja a través de más de treinta sonidos diferentes. En libertad, muestran comportamientos sociales y de exploración que rara vez se observan en los corrales tradicionales.

Según estudios recientes, la gallina doméstica es uno de los animales más abundantes del planeta, con más de 25.000 millones de ejemplares repartidos por todos los continentes. Su versatilidad ha hecho que, lejos de limitarse al ámbito rural, hoy pueda formar parte, por accidente o por diseño, de la fauna urbana contemporánea.

Curiosidades plumíferas

Una gallina puede correr a velocidades de hasta 14 km/h, lo que complica su captura en espacios abiertos.

Los gallos tienen un canto único que puede identificarse individualmente, como una firma sonora.

En algunas culturas, las gallinas han sido símbolo de fertilidad, valor y hasta adivinación.

Los polluelos reconocen la voz de su madre antes de nacer, gracias a la vibración del cascarón.

En Torrevieja, las gallinas han inspirado desde camisetas hasta rutas turísticas improvisadas, consolidando su lugar en el folclore local.

En Torrevieja, la convivencia entre humanos y gallinas sigue escribiendo nuevos capítulos, entre la simpatía y el desconcierto.