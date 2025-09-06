¿Por qué están las orcas embistiendo otra vez a pesqueros y veleros en Galicia?

Imagina salir a navegar por la Ría de Vigo, el viento en la cara, el salitre impregnando cada rincón del velero y, de repente, sentir un golpe seco en el timón.

No es el inicio de una novela de aventuras ni el recuerdo de un antiguo marinero: es la realidad que viven cada verano decenas de navegantes frente a las costas de Galicia.

Las protagonistas de esta historia no son piratas, sino las orcas ibéricas, que han hecho de los barcos su nuevo centro de atención.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, los avistamientos y choques entre orcas y veleros se han convertido en un fenómeno recurrente en Galicia y buena parte del Atlántico ibérico. Lejos de ser un mito marinero, los encuentros están perfectamente documentados: vídeos virales, testimonios de patrones y una creciente preocupación en el sector náutico.

¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué las orcas parecen tener fijación por los timones?

¿Son un peligro real para las personas?

El fenómeno: ¿por qué las orcas golpean veleros?

Desde 2020, las llamadas orcas ibéricas (una subpoblación en peligro crítico) han protagonizado más de 500 incidentes en aguas de España y Portugal, la mayoría de ellos concentrados entre el Estrecho de Gibraltar y la costa gallega. Los expertos no se ponen de acuerdo en la terminología: ¿ataques, interacciones o juegos? Lo cierto es que los animales, generalmente jóvenes, muestran un comportamiento repetitivo y coordinado que ha desconcertado tanto a científicos como a navegantes.

Las principales hipótesis que baraja la comunidad científica incluyen:

Conducta social aprendida : Las orcas son extremadamente inteligentes y sociales. Se ha observado que el comportamiento de golpear timones parece extenderse entre individuos jóvenes, lo que sugiere un fenómeno de “moda” o juego dentro de los grupos familiares.

: Las orcas son extremadamente inteligentes y sociales. Se ha observado que el comportamiento de golpear timones parece extenderse entre individuos jóvenes, lo que sugiere un fenómeno de “moda” o juego dentro de los grupos familiares. Fijación por los timones : La forma y el movimiento del timón bajo el agua, así como las vibraciones que produce, podrían estimular la curiosidad de estos cetáceos.

: La forma y el movimiento del timón bajo el agua, así como las vibraciones que produce, podrían estimular la curiosidad de estos cetáceos. Evento desencadenante: Algunos investigadores apuntan a que un episodio traumático —como una colisión accidental con una embarcación— podría haber originado la conducta, que luego se propagó entre la población de orcas por imitación.

Lo más llamativo es que, lejos de tratarse de ataques aleatorios, las orcas parecen mostrar preferencias claras: suelen acercarse a veleros de tamaño medio, ignoran otras embarcaciones y, casi siempre, su objetivo es el timón. En muchos casos, lo dejan inutilizado, obligando a la tripulación a pedir auxilio.

¿Están en peligro de extinción las orcas ibéricas?

La población de orcas ibéricas está catalogada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se estima que quedan menos de 40 individuos en libertad, lo que sitúa a esta subpoblación al borde de la extinción funcional.

Las principales amenazas que enfrentan son:

Disminución de presas, especialmente el atún rojo, base de su dieta.

Contaminación por metales pesados y plásticos.

Colisiones con embarcaciones y alteraciones del hábitat por tráfico marítimo y actividades pesqueras.

La preocupación de los científicos va mucho más allá de los incidentes con veleros: la desaparición de las orcas ibéricas supondría la pérdida de un eslabón clave en la cadena trófica marina del Atlántico y un fracaso colectivo en la protección de nuestra biodiversidad.

¿Representan un peligro para los humanos?

Hasta la fecha, no existen registros de ataques de orcas ibéricas a personas. Los encuentros, aunque espectaculares y a menudo angustiosos para los tripulantes, se limitan casi siempre a daños materiales en los barcos. Las orcas no muestran interés en los humanos; su comportamiento parece estar dirigido exclusivamente hacia los elementos mecánicos de las embarcaciones, en especial los timones.

El riesgo real es para la seguridad de la navegación, ya que dejar sin gobierno a un barco puede resultar peligroso en determinadas condiciones meteorológicas o de tráfico marítimo.

Guía práctica: cómo actuar ante la presencia de orcas

Las autoridades marítimas y científicos recomiendan seguir unas pautas claras si se detecta la presencia de orcas en las proximidades del barco:

Reducir la velocidad al mínimo.

No intentar huir ni realizar maniobras bruscas.

Desconectar el piloto automático y mantener el control manual.

Apagar el motor si es posible y seguro.

No arrojar objetos al agua ni intentar ahuyentarlas.

Comunicar la posición y situación al servicio de salvamento marítimo.

En caso de impacto y daño en el timón:

Comprobar la integridad de la embarcación. Solicitar ayuda por radio o teléfono satelital. Mantener la calma y esperar instrucciones.

Infografía: el timón, el epicentro del conflicto

El timón se ha convertido en el objeto de deseo para las orcas ibéricas. La siguiente tabla muestra las partes más vulnerables y las maniobras recomendadas para evitar daños mayores:

Parte del barco Vulnerabilidad Maniobra recomendada Timón Muy alta Parar motor, controlar manualmente Hélice Baja No es objetivo habitual Casco Moderada Mantener rumbo estable Quilla Baja Difícil acceso para orcas

El impacto en el sector náutico y el debate social

El aumento de los incidentes ha llevado a cambios en los protocolos de navegación y a una demanda creciente de formación específica para tripulantes. Algunos clubes náuticos ofrecen ya cursos de manejo en caso de encuentro con orcas, y las aseguradoras estudian condiciones especiales para cubrir este tipo de siniestros.

Por otro lado, el fenómeno ha desatado debates encendidos en redes sociales y foros de navegantes: mientras unos abogan por medidas disuasorias, otros reclaman mayor protección y estudio de estos animales emblemáticos.

Medio ambiente y mar: un delicado equilibrio

La situación pone de manifiesto la compleja relación entre actividad humana y conservación marina. Las orcas no solo son un símbolo de los ecosistemas atlánticos, sino también un recordatorio de los efectos, a veces imprevisibles, de nuestra presencia en el mar. La respuesta debe ser siempre compatible con la protección de la fauna y la seguridad de las personas.

Curiosidades sobre las orcas ibéricas

Las orcas ibéricas son las más pequeñas del Atlántico Norte, con hembras que apenas alcanzan los 5,5 metros.

Cada ejemplar tiene una aleta dorsal y manchas únicas, lo que permite su identificación individual.

Son capaces de aprender conductas nuevas y transmitirlas entre generaciones, como se observa con los golpes a los timones.

A pesar de su fama de “ballenas asesinas”, las orcas no han atacado nunca a humanos en libertad.

Los científicos han documentado casos de “modas” temporales en orcas, como llevar peces muertos en la cabeza o jugar con algas, lo que sugiere una vida social y cultural mucho más rica de lo que se pensaba.

La próxima vez que navegues por Galicia, mantén los ojos bien abiertos: puede que te cruces con el animal más carismático (y travieso) del Atlántico.