Tormenta jurásica: el día en que el viento borró a las crías de pterosaurio del cielo

Hace aproximadamente 150 millones de años, en las cálidas aguas poco profundas del sur de lo que hoy es Alemania, un evento tan habitual como devastador cambió el destino de dos diminutas criaturas: dos crías de pterosaurio, esos famosos reptiles voladores que coexistieron con los dinosaurios.

Sin embargo, no fue un enorme depredador ni una erupción volcánica lo que terminó con sus vidas, sino una tormenta repentina y feroz.

Cada nuevo fósil representa una cápsula del tiempo llena no solo de datos concretos sino también de pequeñas historias inesperadas.

Y como recordatorio final: si alguna vez te sorprende una tormenta durante un paseo… al menos no acabarás fosilizado durante 150 millones de años.

A día de hoy, 21 de septiembre de 2025, este episodio ha resurgido desde las rocas fosilizadas gracias al meticuloso trabajo de paleontólogos que han logrado reconstruir no solo la causa de su fallecimiento, sino también detalles sobre su biología y el entorno en el que se desarrollaron.

Durante años, los investigadores se cuestionaron por qué en el célebre yacimiento fósil de Solnhofen predominaban los restos de pterosaurios jóvenes y pequeños.

El reciente descubrimiento de dos ejemplares excepcionalmente conservados ha permitido aclarar este misterio: ambos perecieron mientras volaban, probablemente arrastrados por vientos intensos hasta caer al mar, donde el lodo blando los envolvió y preservó con una fidelidad casi artística.

Sus huesos, aún frágiles y sin haber completado la osificación, demuestran que podían volar justo al salir del cascarón—contrario a muchas aves actuales—y que su existencia era tan efímera como espectacular.

El vuelo precoz: ¿superpoder o condena?

La escena reconstruida por los científicos tiene un aire casi cinematográfico: dos pequeños pterosaurios, cariñosamente llamados Lucky y Lucky II, surcaban los cielos del Jurásico en uno de sus primeros vuelos cuando una tormenta imprevista les torció irremediablemente las alas. El análisis forense revela fracturas limpias en los húmeros—lo que indica torsiones violentas—y confirma que murieron «en acto de servicio», volando sobre un paisaje repleto de lagunas tropicales y arrecifes coralinos.

Este hallazgo pone fin a un debate científico sobre si los pterosaurios eran capaces o no de volar desde muy pequeños. La respuesta es un rotundo sí: eran auténticos «recién nacidos voladores», lo cual les otorgaba ciertas ventajas evolutivas pero también enormes riesgos. Basta imaginar lo complicado que sería sobrevivir a una tormenta sin haber alcanzado siquiera unas semanas de vida. En la naturaleza jurásica, ni siquiera contar con alas aseguraba la supervivencia.

Un cementerio de pequeños héroes

La predominancia de fósiles juveniles en Solnhofen ahora tiene sentido. Los adultos, más fuertes y experimentados, probablemente lograban evadir mejor las inclemencias del tiempo; sin embargo, las crías caían frecuentemente ante estos eventos extremos. Paradójicamente, fue esa muerte prematura lo que permitió su conservación excepcional: el lodo anóxico del fondo marino evitó la descomposición y protegió incluso los huesos más frágiles, proporcionando a la ciencia un registro insólito y detallado del pasado.

La combinación de factores—tormentas repentinas, caída en lagunas estancadas y sedimentos extremadamente finos—generó una especie de cápsula del tiempo natural. Así es como hoy podemos admirar detalles tan minuciosos como la estructura ósea completa o incluso huellas del último vuelo de estos pequeños aventureros alados.

Pterosaurios: evolución e innovación en el cielo jurásico

Este hallazgo se suma a otros descubrimientos recientes que están transformando nuestra comprensión sobre los pterosaurios. Por ejemplo, la identificación de Skiphosoura bavarica, un pterosaurio con cola corta y rígida encontrado también en Baviera, ofrece indicios sobre cómo estos reptiles evolucionaron desde formas pequeñas hasta gigantescos planeadores capaces de cruzar continentes completos. La reducción gradual de la cola y la optimización aerodinámica fueron esenciales para conquistar los cielos durante decenas de millones de años.

Además, gracias a técnicas modernas como la fotografía digital ultravioleta o el análisis químico avanzado, actualmente es posible reconstruir no solo la anatomía externa sino también aspectos internos—desde estructuras musculares hasta vestigios alimentarios—que antes eran inimaginables.

Qué comían los dueños del cielo

Aunque el trágico destino de Lucky y Lucky II nos habla sobre su final desgarrador, otros hallazgos han permitido descubrir qué comían estas criaturas. Investigaciones recientes han identificado restos fosilizados encontrados en los estómagos de diversas especies: algunas se alimentaban principalmente de peces pequeños como Leptolepis, mientras que otras preferían calamares prehistóricos (Clarkeiteuthis conocauda), lo cual demuestra una notable especialización ecológica. Este «menú jurásico» brinda pistas sobre cómo interactuaban con otros animales tanto marinos como terrestres.

Los pterosaurios más pequeños cazaban presas rápidas cerca de la superficie.

Especies como Dorygnathus optaban por peces diminutos.

Otros desarrollaron mandíbulas adaptadas para atrapar cefalópodos.

El hallazgo simultáneo de diferentes tipos de presas dentro del mismo hábitat confirma que coexistían varias especies especializadas en distintos nichos ecológicos.

Curiosidades científicas: entre lo insólito y lo asombroso