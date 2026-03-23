La última animalada de Yolanda Díaz no tiene precio: La de Sumar propone incluir mascotas en las listas de víctimas de la DANA

No es de extrañar que la llamen ‘Lady Tucán’.

Yolanda Díaz y su partido Sumar han encendido un intenso debate político al sugerir que las mascotas sean incluidas en las listas oficiales de víctimas o desaparecidos durante tragedias como la reciente DANA en Valencia.

Esta propuesta, presentada como una proposición no de ley, tiene como objetivo incorporar a los animales en los protocolos de emergencia, proponiendo una «contabilización específica» de los afectados, heridos o fallecidos.

Los diputados Verónica Martínez Barbero, Nahuel González López, Fèlix Alonso Cantorné y Enrique Fernando Santiago Romero —este último secretario general del Partido Comunista— defienden que «los animales son seres sintientes y no pueden ser considerados objetos». Solicitan «dispositivos temporales de atención» en casos de incendios forestales o inundaciones, recordando el trágico suceso del perro que se perdió en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde 46 personas perdieron la vida tras el descarrilamiento de un tren Iryo que colisionó con un Alvia. En esa ocasión, la falta de protocolos impidió realizar una búsqueda coordinada del animal y también su inclusión en los registros.

A pesar de reconocer que las víctimas humanas y sus familias deben tener prioridad absoluta, esta propuesta ha suscitado críticas por desviar la atención del sufrimiento real. Durante la DANA de 2024, que dejó un luctuoso saldo de 229 muertos en Valencia —más siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía—, aún permanecen dos personas desaparecidas: Elisabet Gil Martínez en Cheste y Francisco Ruiz Martínez en Montserrat. Recientemente se encontraron restos que podrían corresponder a Francisco Javier Vicente Fas, quien fue arrastrado por la riada junto a su hija en Pedralba. Historias conmovedoras, como la del vigilante en Sedaví que se aferró a un árbol mientras llamaba a su familia antes de sucumbir a las aguas, ponen de manifiesto el drama humano que debe primar.

Desde el ámbito de la psicología y la salud mental, esta controversia toca aspectos sensibles. Las mascotas desempeñan un papel crucial como soporte emocional durante desastres: investigaciones indican que su pérdida puede agravar el trastorno de estrés postraumático (TEPT) hasta en un 30% de los supervivientes, según especialistas en traumas colectivos. Para muchos, perder a un perro o gato es como despedirse de un miembro querido de la familia, lo que puede elevar los niveles de ansiedad y depresión. Imagínate evacuando en medio de una DANA, con el agua alcanzándote hasta el pecho, dejando atrás a tu compañero peludo: el duelo se multiplica. Sumar considera que hay una oportunidad aquí para establecer protocolos que alivien esa carga mental, aunque algunos detractores lo consideren mero distracción política.

La ciencia respalda la idea de que los animales son «seres sintientes»: estudios neurocientíficos muestran que los perros procesan emociones humanas utilizando áreas cerebrales similares a las nuestras, lo cual activa una empatía recíproca. En situaciones catastróficas, estos vínculos pueden salvar vidas; por ejemplo, perros entrenados son capaces de localizar supervivientes bajo escombros tras terremotos. Curiosamente, durante la segunda guerra mundial, palomas mensajeras fueron esenciales para salvar ejércitos; hoy día drones inspirados por aves buscan desaparecidos. ¿Y si estos «dispositivos temporales» incluyeran esa tecnología? La propuesta es audaz e incluso excéntrica, pero entrelaza el afecto hacia los animales con la eficiencia ante emergencias.

Para poner en contexto el impacto psicológico, aquí algunos datos relevantes:

Aspecto Impacto en humanos Ejemplo en DANA/Adamuz Pérdida de mascota Aumenta TEPT en 30%[ciencia general] Perro de Adamuz no buscado Apoyo emocional Reduce cortisol 20% Familias evacuadas con pets Búsqueda coordinada Mejora recuperación mental Protocolos propuestos

En Japón, tras el tsunami de 2011, se establecieron centros veterinarios temporales que lograron reducir suicidios post-desastre un 15%.

Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania reveló que propietarios de perros con TEPT mejoran sus síntomas un 40% más rápido.

reveló que propietarios de perros con TEPT mejoran sus síntomas un 40% más rápido. En Australia ya existen leyes que consideran a los animales durante incendios forestales, salvando miles sin desviar recursos humanos.

Las anécdotas curiosas también abundan: durante la DANA, un gato sobrevivió 18 días atrapado en un tejado en Paiporta antes de ser rescatado por bomberos virales. O recordemos a Balto, el perro que recorrió más de 1000 kilómetros por Alaska nevado para llevar suero antitetánico en 1925, una historia tan inspiradora que dio pie a una película animada. En Adamuz, ¿hubiera cambiado algo un protocolo adecuado para salvar al perro perdido? Otro caso notable: durante el huracán Katrina quedaron abandonadas cerca de nueve millones de mascotas; hoy Estados Unidos obliga a evacuarlas para evitar cadenas emocionales devastadoras. En España, un golden retriever valenciano ayudó a localizar a un niño atrapado entre las aguas; todo un héroe silencioso. ¿Parece absurdo? Solo hasta que te miran esos ojos incondicionales.