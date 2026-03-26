Pronóstico del Tiempo para este jueves 26 de marzo de 2026

Este jueves 26 de marzo de 2026 trae consigo un tiempo caprichoso en España.

En la parte norte, las nubes se deshacen en precipitaciones débiles, mientras que el sur disfruta de un sol que invita a lucir las gafas de sol.

En Madrid, se prevé un día fresco con temperaturas máximas de 16°C y mínimas que rondan los 4°C, perfecto para dar un paseo sin tener que sudar la gota gorda.

La AEMET advierte: no te confíes del buen clima en todos los rincones. El tiempo cambia de forma drástica, como si fuera un mal chiste meteorológico. Vamos a desglosar la situación por regiones para que sepas dónde es mejor llevar paraguas o crema solar.

Situación general en España

Norte peninsular (Cantábrico, Pirineos): Cielos cubiertos con lluvias débiles y nieve en altitudes de 900 a 1.100 metros. Tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana están bajo aviso naranja por vientos que pueden alcanzar los 100 km/h y oleaje fuerte.

(Cantábrico, Pirineos): Cielos cubiertos con lluvias débiles y nieve en altitudes de 900 a 1.100 metros. Tanto como la están bajo aviso naranja por vientos que pueden alcanzar los 100 km/h y oleaje fuerte. Centro ( Madrid , meseta): Comienza nuboso, aunque el sol hará su aparición. Se esperan heladas leves en las montañas del norte. Las temperaturas tienden a bajar, con Madrid alcanzando una máxima de 16°C.

( , meseta): Comienza nuboso, aunque el sol hará su aparición. Se esperan heladas leves en las montañas del norte. Las temperaturas tienden a bajar, con alcanzando una máxima de 16°C. Sur ( Sevilla , Huelva ): Cielos despejados y calorcito primaveral. En Sevilla , se prevén temperaturas entre los 24-25°C , ¡casi para una paella al aire libre!.

( , ): Cielos despejados y calorcito primaveral. En , se prevén temperaturas entre los , ¡casi para una paella al aire libre!. Mediterráneo ( Valencia , Barcelona ): Intervalos nubosos y vientos racheados en el norte de Castellón . El clima en Valencia será típicamente mediterráneo, suave y agradable.

( , ): Intervalos nubosos y vientos racheados en el norte de . El clima en será típicamente mediterráneo, suave y agradable. Canarias : La Borrasca Therese deja precipitaciones en las islas montañosas, mientras que el norte permanecerá nublado.

: La Borrasca Therese deja precipitaciones en las islas montañosas, mientras que el norte permanecerá nublado. Baleares: Se esperan precipitaciones ocasionales en Mallorca.

Y para añadir algo de humor al día: si te encuentras en los Pirineos, ¡abrígate bien! Y si estás en Andalucía, ¡es momento de disfrutar un helado! Las máximas descenderán generalmente, especialmente en Pirineos y el centro-este del país.

Detalle por horas en Madrid

Los modelos indican que la jornada comenzará fría pero irá mejorando poco a poco:

Hora Temp (°C) Precip (mm) Viento (km/h) 13:00 18 0 S 3 16:00 21 0 N 3 19:00 20 0 NE 11 22:00 17 0 NE 13 Mínima noche 4 0 NE 4

Sin lluvias a la vista, pero con vientos del NE que refrescarán el ambiente.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Según las tendencias observadas: inestabilidad en el norte, estabilidad en el sur y una progresiva bajada térmica debido a una descarga ártica.

Día Norte (Bilbao) Centro (Madrid) Sur (Sevilla) Precip general Jue 26 mar Lluvias débiles, entre 8-12°C De 4 a 16°C, nuboso Entre 10 y 24°C, soleado Norte y Canarias Vie 27 mar Inestable con descensos De 5 a 14°C, vientos moderados Entre 12 y 22°C Cantábrico/Pirineos Sáb 28 mar Nuboso y frío De 6 a18°C Entre14 y25°C Menos intensa Dom29 mar Precipitaciones débiles De4 a17°C De12 a24°C Norte/Canarias

Así que prepara tu abrigo si vas al norte y mantén la alegría si te diriges al sur. ¡Mañana más!