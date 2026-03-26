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La temperatura en Madrid alcanzará hoy los 16 grados

Pronóstico del Tiempo para este jueves 26 de marzo de 2026

España experimenta un clima variado hoy: lluvias en el norte, vientos intensos en el este y un sol primaveral en el sur, con descensos térmicos notables[1][5][7].

Pronóstico del Tiempo para este jueves 26 de marzo de 2026
Gato. PD
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Este jueves 26 de marzo de 2026 trae consigo un tiempo caprichoso en España.

En la parte norte, las nubes se deshacen en precipitaciones débiles, mientras que el sur disfruta de un sol que invita a lucir las gafas de sol.

En Madrid, se prevé un día fresco con temperaturas máximas de 16°C y mínimas que rondan los 4°C, perfecto para dar un paseo sin tener que sudar la gota gorda.

La AEMET advierte: no te confíes del buen clima en todos los rincones. El tiempo cambia de forma drástica, como si fuera un mal chiste meteorológico. Vamos a desglosar la situación por regiones para que sepas dónde es mejor llevar paraguas o crema solar.

Situación general en España

  • Norte peninsular (Cantábrico, Pirineos): Cielos cubiertos con lluvias débiles y nieve en altitudes de 900 a 1.100 metros. Tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana están bajo aviso naranja por vientos que pueden alcanzar los 100 km/h y oleaje fuerte.
  • Centro (Madrid, meseta): Comienza nuboso, aunque el sol hará su aparición. Se esperan heladas leves en las montañas del norte. Las temperaturas tienden a bajar, con Madrid alcanzando una máxima de 16°C.
  • Sur (Sevilla, Huelva): Cielos despejados y calorcito primaveral. En Sevilla, se prevén temperaturas entre los 24-25°C, ¡casi para una paella al aire libre!.
  • Mediterráneo (Valencia, Barcelona): Intervalos nubosos y vientos racheados en el norte de Castellón. El clima en Valencia será típicamente mediterráneo, suave y agradable.
  • Canarias: La Borrasca Therese deja precipitaciones en las islas montañosas, mientras que el norte permanecerá nublado.
  • Baleares: Se esperan precipitaciones ocasionales en Mallorca.

Y para añadir algo de humor al día: si te encuentras en los Pirineos, ¡abrígate bien! Y si estás en Andalucía, ¡es momento de disfrutar un helado! Las máximas descenderán generalmente, especialmente en Pirineos y el centro-este del país.

Detalle por horas en Madrid

Los modelos indican que la jornada comenzará fría pero irá mejorando poco a poco:

HoraTemp (°C)Precip (mm)Viento (km/h)
13:00180S 3
16:00210N 3
19:00200NE 11
22:00170NE 13
Mínima noche40NE 4

Sin lluvias a la vista, pero con vientos del NE que refrescarán el ambiente.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Según las tendencias observadas: inestabilidad en el norte, estabilidad en el sur y una progresiva bajada térmica debido a una descarga ártica.

DíaNorte (Bilbao)Centro (Madrid)Sur (Sevilla)Precip general
Jue 26 marLluvias débiles, entre 8-12°CDe 4 a 16°C, nubosoEntre 10 y 24°C, soleadoNorte y Canarias
Vie 27 marInestable con descensosDe 5 a 14°C, vientos moderadosEntre 12 y 22°CCantábrico/Pirineos
Sáb 28 marNuboso y fríoDe 6 a18°CEntre14 y25°CMenos intensa
Dom29 marPrecipitaciones débilesDe4 a17°CDe12 a24°CNorte/Canarias

Así que prepara tu abrigo si vas al norte y mantén la alegría si te diriges al sur. ¡Mañana más!

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Autor

Fernando Veloz

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