Pronóstico del Tiempo para este sábado 28 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Hoy, sábado 28 de marzo de 2026, España se despierta con un panorama meteorológico que invita a salir a disfrutar del aire libre, aunque con algunas sorpresas.

En Madrid, el sol brilla intensamente y el termómetro alcanzará los 21 ºC por la tarde, descendiendo a unos frescos 6 ºC durante la noche.

Sin rastro de precipitaciones, solo suaves vientos del nordeste que aportan frescura al ambiente.

¿Plan para hoy? Ideal para un paseo, pero no olvides abrigarte al caer la noche, que el fresco puede ser notable.

Al sur, Sevilla se erige como la reina del calor con máximas que alcanzan los 24 ºC y mínimas que rondan los 9 ºC.

Cielos despejados como un cristal (nubosidad 0%), lluvias casi inexistentes (1% durante el día, 0% por la noche) y vientos que soplan hasta 37 km/h en la noche.

¡Con un índice UV de 6, no olvides la crema solar o acabarás como un langostino! En Mallorca, los vientos son suaves, alcanzando los 15 km/h desde el oeste y sin rastro de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para una escapada a la playa por la mañana.

Sin embargo, no todo es sol y alegría.

El norte presenta un panorama nuboso: en Bilbao, las nubes cubrirán el cielo por la mañana junto con posibles precipitaciones débiles, viento del sur y temperaturas que irán en aumento.

Prepárate para brumas matinales mañana en País Vasco. Y atención, ¡esta noche cambia la hora! A las 02:00 pasaremos a las 03:00, así que aprovecha para echarte una siesta hoy o mañana te sentirás como un zombi.

Variaciones por regiones

Centro ( Madrid ): Día soleado, con temperaturas entre 18-21 ºC por la tarde y descenso nocturno a 4-6 ºC . Viento del NE entre 9-15 km/h .

( ): Día soleado, con temperaturas entre por la tarde y descenso nocturno a . Viento del NE entre . Sur ( Sevilla ): Calor primaveral alcanzando los 24 ºC , sin nubes en el horizonte y vientos nocturnos que pueden llegar hasta los 37 km/h .

( ): Calor primaveral alcanzando los , sin nubes en el horizonte y vientos nocturnos que pueden llegar hasta los . Norte ( Bilbao , Oviedo ): Nubosidad alta, posibilidad de lluvias débiles y temperaturas medias históricas entre los 11-16 ºC .

( , ): Nubosidad alta, posibilidad de lluvias débiles y temperaturas medias históricas entre los . Este ( Murcia ): Temperaturas suaves con máximas alrededor de los 23 ºC , mínimas sobre los 10 ºC .

( ): Temperaturas suaves con máximas alrededor de los , mínimas sobre los . Islas: En Mallorca, sin lluvias y con vientos suaves; mientras que Canarias podría experimentar algunos chubascos en el futuro próximo.

Sin dejar de lado el humor, el cambio climático nos deja promedios de temperatura entre los 12-19 ºC en esta época del año, siendo Sevilla quien lidera Europa continental en calor. Así que no te fíes solo del sol; las borrascas atlánticas podrían estar al acecho para Semana Santa!.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basada en tendencias para la península ibérica (medias aproximadas centradas en el área centro-sur; el norte presenta mayor inestabilidad):

Día Fecha Temp. Máx/Mín (Madrid) Condiciones generales Precipitaciones Domingo 29 marzo 12 ºC / 4 ºC Poco nuboso con brumas en el norte 0% Lunes 30 marzo 18 ºC / 2 ºC Soleado en el sur con nubes altas Escasas hacia oeste-sur Martes 31 marzo ~18 ºC / ~6 ºC Inestabilidad en el norte con lluvias posibles en Pirineos Moderadas al norte Miércoles 1 abril ~20 ºC / ~7 ºC Suaves temperaturas con contrastes térmicos Bajas generales, chubascos al este

Recuerda que modelos como AEMET advierten sobre cierta incertidumbre a medio plazo debido a borrascas tanto en el norte como en Canarias. ¡Disfruta del sábado y mantente atento a las actualizaciones!