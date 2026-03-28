Sacrifican a toda una manada de lobos en un parque británico, tras estallar feroces luchas internas entre los cánidos

Visualiza una manada que vive en perfecta armonía y, de pronto, se transforma en un campo de batalla.

Eso es exactamente lo que ocurrió en el Wildwood Trust, ubicado cerca de Canterbury, donde los lobos Odin, Nuna, Minimus, Tiberius y Maximus encontraron su trágico final esta semana por decisión de sus cuidadores. La agresividad se desató sin previo aviso, con peleas que resultaron en lesiones mortales para tres de ellos. Detalles del lamentable incidente en este informe de CNN.

El director general, Paul Whitfield, describió la situación como «desgarradora».

Manada de lobos caminando en fila, los de adelante esperan a los rezagados para no dejar a nadie a tras. ¡Increíble video documentado! pic.twitter.com/8Y0NDjfExm — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 21, 2026

Después de consultar con expertos externos, decidieron euthanizar a toda la manada: si lograban salvar a los heridos, los otros dos habrían continuado con las peleas mortales. Una autopsia realizada por el International Zoo Veterinary Group confirmó lesiones y patologías irreversibles en todos ellos. «La única opción viable era euthanizarlos a todos juntos», reconoció Whitfield, quien ahora evaluará si es apropiado mantener a los lobos en cautiverio para fines educativos.

Los lobos no son simplemente mascotas adorables. Su estructura social es un verdadero rompecabezas: jerarquías rígidas, lealtades inquebrantables y explosiones de violencia cuando algo sale mal. En libertad, resuelven sus conflictos mediante rituales que evitan daños fatales; sin embargo, en espacios reducidos, el estrés puede intensificar los problemas. Expertos como Richard Morley, de la Wolves and Humans Foundation, defienden su valor educativo para la conservación, mientras que otros critican el cautiverio como mera forma de entretenimiento.

Aquí es donde entra en juego la notable inteligencia del lobo, que no deja indiferente a nadie. No son criaturas torpes: en la costa de Columbia Británica, se documentó a una loba salvaje utilizando una herramienta por primera vez. Salió del agua, mordió una boya de una trampa para cangrejos y tiró del cabo hasta sacar la jaula sumergida y romper la red para acceder al cebo. Todo sucedió en apenas tres minutos y con precisión asombrosa. Un estudio publicado en Ecology and Evolution lo califica como «sofisticado», sugiriendo que hay comprensión causal detrás del acto: la boya estaba conectada al premio oculto.

Esta loba no actuó por accidente. En áreas donde la caza humana es menos intensa, los lobos tienden a explorar más e innovar. ¿Es esto fruto del aprendizaje por ensayo-error o un talento innato? Este caso desafía las expectativas: hasta ahora, solo los perros domesticados habían mostrado tal ingenio con objetos. Imagina a un lobo salvaje hackeando trampas humanas como si fuera un ingeniero canino. Y no está sola; otros incidentes similares apuntan a un conocimiento que se está propagando entre ellos.

Sin embargo, cuidado con el mito del lobo feroz. Un estudio publicado en Current Biology, realizado en bosques polacos, mostró que los lobos huyen despavoridos al escuchar voces humanas, incluso más rápido que ante perros o aves. Nosotros somos su superdepredador: matamos nueve veces más de lo necesario para mantener su población natural. Para esquivarnos, se vuelven nocturnos y solo se acercan a las granjas cuando sienten hambre extrema. En cautiverio, sin depredadores externos ¿se vuelven agresivos entre sí debido al aburrimiento o al espacio limitado?

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Esta historia nos recuerda que la naturaleza no se doma fácilmente: un simple error puede llevar todo al caos.