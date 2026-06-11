El colosal “cementerio” de ballenas del Índico que transforma nuestra comprensión de la vida en las profundidades

A 7.000 metros bajo el océano, donde la luz no penetra y la presión podría aplastar un submarino convencional en cuestión de segundos, se ha descubierto lo que ya se considera el más grande y profundo cementerio de ballenas del mundo. La imagen no evoca un camposanto organizado, sino más bien un vasto corredor repleto de huesos, fósiles y esqueletos recientes que se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros por la fractura de Diamantina, ubicada en el sureste del Océano Índico.

Este hallazgo ha sido documentado en la revista Nature por un equipo internacional dirigido por la Academia China de Ciencias, que ha combinado paleontología, biología marina y geología profunda en un solo escenario. Los investigadores han señalado que esta región acumula restos de cetáceos desde hace al menos 5,3 millones de años, durante el Plioceno temprano, cuando las primeras formas modernas de ballenas comenzaban a colonizar los océanos.

Un corredor fósil a 7.000 metros bajo el mar

El descubrimiento fue detallado en una crónica científica publicada por 20minutos sobre este inmenso cementerio de ballenas del Índico. Todo comenzó en 2023 con el batiscafo Fendouzhe, uno de los pocos sumergibles capaces de operar en estas profundidades abisales. Este vehículo realizó inmersiones en 32 puntos diferentes dentro de la fosa de Diamantina y logró recuperar 43 fósiles, además de capturar imágenes y datos sobre un paisaje que parece sacado de una novela futurista.

Las cifras son asombrosas:

Hasta 7.001 metros en algunos puntos.

en algunos puntos. Un corredor fósil que se extiende unos 1.200 kilómetros .

. 485 yacimientos fósiles identificados y numerosas estructuras óseas recientes.

identificados y numerosas estructuras óseas recientes. Al menos cinco “caídas de ballena” activas, es decir, cadáveres que aún sostienen comunidades vivas a su alrededor.

Basándose en la densidad observada, el equipo estima que podrían encontrarse allí más de 10 millones de esqueletos de ballenas, convirtiendo esta área en un vasto sumidero biológico de carbono. Cada hueso actúa como una cápsula del tiempo que conserva información valiosa sobre la evolución de estos mamíferos marinos.

Cuando la muerte de una ballena genera un oasis vital

Este cementerio no es simplemente un repositorio silencioso; también actúa como un auténtico motor de biodiversidad. En biología marina se utiliza el término “caída de ballena” para describir lo que sucede cuando el cuerpo de una ballena se hunde hasta el fondo marino: su cadáver se transforma en la base para todo un ecosistema.

En la zona cercana a Diamantina, los científicos han identificado:

Cinco caídas activas a profundidades cercanas a los 6.800 metros, las más profundas documentadas hasta ahora.

a profundidades cercanas a los 6.800 metros, las más profundas documentadas hasta ahora. 35 grupos diferentes de macrofauna vinculados a estos restos, desde gusanos y crustáceos hasta moluscos adaptados para devorar huesos.

El proceso ocurre por etapas. Primero llegan los carroñeros para consumir carne y tejidos blandos. Luego, organismos especializados perforan los huesos para aprovechar el colágeno y los lípidos atrapados dentro del esqueleto. De este modo, un solo cuerpo puede sustentar a toda una comunidad durante décadas. En un entorno donde la comida escasea, el cadáver de una ballena representa casi una “lotería ecológica”.

Un archivo fósil con 5,3 millones de años

Entre los restos recuperados hay una mezcla fascinante: especies actuales, como la ballena picuda o la ballena con dientes en forma de correa; así como especies extintas, incluyendo una nueva especie identificada gracias al hallazgo: Pterocetus diamantinae. El fósil más antiguo descubierto pertenece a Pterocetus benguelae, una especie extinta datada hace 5,3 millones de años.

Este cementerio actúa como un archivo evolutivo continuo:

Permite seguir la transición desde las ballenas más antiguas hasta las actuales.

Registra cambios en diversidad, tamaños y morfologías a lo largo del tiempo.

Proporciona información sobre cómo variaciones climáticas y oceanográficas han afectado a las poblaciones cetáceas.

Los investigadores enfatizan que no se trata simplemente de restos dispersos al azar; hay una concentración guiada por la geografía del fondo marino. La fosa tiene forma de V y funciona como embudo canalizando los cadáveres hacia este corredor abisal. La dinámica propia del lugar convierte esta zona en un “colector planetario” para ballenas.

Curiosidades científicas desde las profundidades

Este descubrimiento está lleno de curiosidades que ayudan a comprender mejor cómo opera el océano más allá del alcance solar:

Hasta ahora solo se conocían unas 70 caídas documentadas alrededor del mundo; sin embargo, aquí se han encontrado cientos e incluso cinco sistemas activos.

documentadas alrededor del mundo; sin embargo, aquí se han encontrado cientos e incluso cinco sistemas activos. La densidad observada es tan alta que los científicos calculan haber encontrado cientos por kilómetro cuadrado , algo sin precedentes a tales profundidades.

, algo sin precedentes a tales profundidades. El batiscafo Fendouzhe , responsable del estudio, tiene capacidad para descender más allá de los 10.000 metros y ya había explorado la Fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido del planeta.

, responsable del estudio, tiene capacidad para descender más allá de los 10.000 metros y ya había explorado la Fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido del planeta. Las ballenas son hoy vistas como símbolos clave para la conservación y el cambio climático; aquí desempeñan también un papel crucial dentro del ciclo del carbono: cada esqueleto almacena carbono durante largos períodos en el fondo marino.

Y quizás lo más sorprendente: este “mayor cementerio” no está lleno solo silencio; está repleto también de vida microscópica e invertebrados especializados que han convertido lo inevitable—la muerte—en una estrategia vital.

En uno de los lugares más inhóspitos del planeta, estas majestuosas criaturas demuestran que incluso su último viaje puede iluminar cómo florece la vida incluso en las sombras.