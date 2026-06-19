Madrid unifica y moderniza la regulación de la caza y la pesca con una ley pionera

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a su primera Ley de Caza y Pesca, una iniciativa con la que busca ordenar estas actividades bajo un único marco legal y mejorar tanto su control como su impacto en el entorno natural. La aprobación parlamentaria supone un paso clave para dotar de mayor claridad normativa a un sector considerado estratégico en el medio rural.

La nueva legislación reconoce el papel de la actividad cinegética y piscícola como motor económico en zonas rurales, contribuyendo a fijar población y a dinamizar sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo de naturaleza. También pretende equilibrar los intereses de profesionales y aficionados con la conservación del medio ambiente.

Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de Planes de Control Poblacional, pensados especialmente para los ayuntamientos. Estas herramientas permitirán actuar sobre especies con alta presencia, como jabalíes o conejos, fuera de los periodos habituales, evitando daños en cultivos y ecosistemas.

En el ámbito de la pesca, la normativa simplifica la clasificación de las aguas, que pasan a organizarse en tres categorías: cotos, zonas de régimen especial y aguas privadas. Además, se presta especial atención a especies relevantes como la trucha en ríos, así como a otras de interés en embalses y tramos bajos, como la carpa o el lucio.

Actualmente, más de dos tercios del territorio madrileño —más de 572.000 hectáreas— están habilitados para la caza, con más de 45.000 licencias en vigor. En pesca, se contabilizan más de 46.000 permisos activos y una red de tramos regulados que alcanza los 347 kilómetros.

La ley también incorpora medidas de digitalización, como licencias electrónicas y procedimientos administrativos online, con el objetivo de agilizar trámites y mejorar el control de la actividad. En paralelo, se revisa el sistema sancionador, estableciendo multas que oscilan entre los 200 y los 80.000 euros según la gravedad de la infracción.

En materia de seguridad, se amplía la distancia mínima para la práctica de la caza respecto a zonas habitadas, pasando de 100 a 150 metros. Asimismo, se fija por primera vez una superficie mínima de 250 hectáreas para los cotos, aunque la caza menor podrá autorizarse en espacios más reducidos —desde 50 hectáreas— si existe justificación técnica.