Ponen precio a la cabeza del pez globo invasor del Mediterráneo: la guerra contra el pez sapo de mejillas plateadas

En las últimas dos décadas, el Mediterráneo se ha convertido en el escenario de una historia que parece sacada de una película de mafiosos: Grecia ha decidido poner precio a la cabeza de un pez. No se trata de una metáfora. El gobierno griego remunera a los pescadores por cada kilo del pez sapo de mejillas plateadas (Lagocephalus sceleratus), un pez globo tóxico y voraz que ha invadido el mar tras cruzar el Canal de Suez en un fenómeno conocido como migración lessepsiana.

Originario del océano Índico y del mar Rojo, este pez fue avistado en el Mediterráneo oriental a principios de los años 2000 y su presencia se ha expandido por las aguas de Turquía, Grecia, Chipre e Italia, llegando incluso a ser registrado en España. Con su boca en forma de pico y unos dientes capaces de perforar madera y metal, rompe redes, devora capturas y deja a los pescadores con pérdidas considerables. No es raro que los pescadores lo describan como un “enemigo con escamas”.

Un reciente reportaje sobre estos voraces y tóxicos peces globo que han llegado desde el Canal de Suez para causar estragos en Grecia subrayaba cómo la proliferación del pez sapo se ha convertido en una cuestión económica, ecológica y sanitaria urgente, llevándolo incluso a incentivar su captura mediante pagos directos a la flota artesanal.

Tetrodotoxina: el veneno que no perdona errores

El problema va más allá de las redes destrozadas. El pez sapo de mejillas plateadas contiene tetrodotoxina, una neurotoxina sumamente potente, presente en gran parte de su cuerpo, sin antídoto específico. Su consumo puede provocar:

Parálisis muscular

Insuficiencia respiratoria

Fallo cardíaco

Muerte en pocas horas si la dosis es elevada

En Japón, algunos peces globo son considerados un manjar tras una preparación meticulosa; sin embargo, en el Mediterráneo, las autoridades sanitarias son categóricas: no debe consumirse bajo ninguna circunstancia. Se han registrado casos trágicos de personas que intentaron aprovecharlo como alimento y murieron por intoxicación severa.

Desde la perspectiva de la salud pública, este pez presenta dos riesgos evidentes: Confusión con especies comestibles que pueden acabar accidentalmente en la cadena comercial y la tentación del consumo doméstico debido al desconocimiento o la minimización del peligro.

Por ello, las campañas informativas enfatizan la importancia de reconocer su aspecto y no tocarlo ni consumirlo, incluso si parece un “premio” atractivo tras una jornada de pesca.

Medio ambiente: un Mediterráneo que se tropicaliza

Su expansión no es un fenómeno aislado; representa un síntoma claro del Mediterráneo en rápida transformación. El calentamiento del mar está facilitando la llegada e instalación de especies típicas de aguas cálidas que antes no podían sobrevivir aquí.

En este nuevo contexto surgen:

Peces globo invasores provenientes del Indo-Pacífico y del mar Rojo.

Crustáceos exóticos como el langostino café (Penaeus aztecus), que compiten con especies autóctonas.

(Penaeus aztecus), que compiten con especies autóctonas. Depredadores llamativos como el pez león (Pterois volitans), conocido por sus espinas venenosas y gran voracidad.

(Pterois volitans), conocido por sus espinas venenosas y gran voracidad. Herbívoros como el pez conejo , que arrasa praderas de posidonia vitales para el ecosistema.

, que arrasa praderas de posidonia vitales para el ecosistema. Moluscos y algas invasoras introducidas por el tráfico marítimo y el agua lastre procedente de los buques.

El pez sapo de mejillas plateadas se suma a esta lista como un superdepredador oportunista: consume otros peces, crustáceos, cefalópodos… e incluso practica canibalismo. Su presencia altera la cadena trófica y reduce poblaciones locales, con impactos que la ciencia apenas comienza a evaluar.

Los estudios indican que casi no tiene depredadores naturales en el Mediterráneo; se ha señalado a la tortuga boba como uno de los pocos enemigos potenciales para los adultos, pero es insuficiente para contener su expansión.

Economía pesquera: redes destrozadas y capturas menguantes

Para las comunidades pesqueras, el pez sapo no es solo un tema científico; representa una amenaza cotidiana. En Grecia, se estima que los daños directos a barcos pesqueros ascienden hasta 8.500 euros al año por embarcación, incluyendo redes rotas, capturas devoradas y tiempo perdido.

Su impacto económico se siente en varios aspectos:

Deterioro del material pesquero : el potente “pico” del pez corta aparejos y redes con facilidad.

: el potente “pico” del pez corta aparejos y redes con facilidad. Pérdida del producto : peces y cefalópodos capturados acaban parcialmente devorados dentro de las redes.

: peces y cefalópodos capturados acaban parcialmente devorados dentro de las redes. Aumento en costes por reparación y reemplazo del equipo.

por reparación y reemplazo del equipo. Riesgo adicional durante la manipulación: su mordida puede arrancar un dedo.

Frente a esta situación complicada, Grecia ha optado por una medida insólita pero pragmática: pagar a los pescadores por cada kilo capturado para reducir su población. El mar se convierte así en un peculiar “tablero de recompensas”, donde convergen ciencia ecológica, economía y supervivencia para la pesca tradicional.

Especies invasoras en España: del pez globo al alga asiática

España también enfrenta este fenómeno. En sus aguas mediterráneas ya se han detectado:

El propio pez globo invasor , avanzando desde el Mediterráneo oriental.

, avanzando desde el Mediterráneo oriental. El langostino café , procedente del Atlántico americano, con potencial impacto sobre crustáceos locales.

, procedente del Atlántico americano, con potencial impacto sobre crustáceos locales. El pez león , extendiéndose desde Grecia y Chipre hacia el sureste peninsular.

, extendiéndose desde Grecia y Chipre hacia el sureste peninsular. El pez conejo , afectando las praderas de posidonia esenciales para la biodiversidad y la pesca.

, afectando las praderas de posidonia esenciales para la biodiversidad y la pesca. El alga asiática Rugulopteryx okamurae, que ya causa problemas serios en el Estrecho y litoral andaluz.

A esto hay que añadir otros ejemplos notables, como los mejillones egipcios en el Mar Menor o diversas especies exóticas como cangrejos y medusas detectadas en las últimas décadas. Cada nueva especie representa una pieza más dentro del rompecabezas ecológico que evoluciona rápidamente.

Las respuestas incluyen regulación internacional —como el convenio de la IMO para controlar el agua lastre procedente de los buques — junto con vigilancia científica, campañas informativas e incentivos económicos para su captura cuando es necesario, tal como ocurre con los peces globo en Grecia .

Curiosidades científicas y anécdotas de un pez con mala fama

Detrás del drama ecológico y económico que provoca, el pez sapo de mejillas plateadas junto a sus parientes ofrece varias curiosidades interesantes:

Pertenece a la familia Tetraodontidae , famosa por sus peces globo capaces de inflarse cuando sienten peligro, aumentando así su tamaño para disuadir depredadores .

, famosa por sus peces globo capaces de cuando sienten peligro, aumentando así su tamaño para disuadir depredadores . Su tetrodotoxina llamó inicialmente la atención farmacológica por su capacidad para bloquear canales de sodio en neuronas; hoy se investiga cómo neutralizarla o aprovecharla adecuadamente .

Algunos estudios documentan casos de canibalismo tanto entre juveniles como adultos, lo cual lo convierte en un vecino poco recomendable dentro cualquier arrecife .

tanto entre juveniles como adultos, lo cual lo convierte en un vecino poco recomendable dentro cualquier arrecife . La broma entre biólogos marinos señala que este pez tiene “un dentista excepcional”: su boca-pico se renueva constantemente como si fuera una cinta transportadora repleta de dientes afilados .

Se han registrado mordidas capaces incluso de cortar guantes hechos con neopreno o plástico; por eso surge frecuentemente entre pescadores la advertencia: “mejor hacer una foto que perder un dedo” .

Mientras tanto, otros invasores mediterráneos como el dragón azul o el pez león demuestran que la naturaleza puede ser tan fascinante como peligrosa . Aquél mar que muchos consideran tranquilo es realmente un campo evolutivo donde cada nueva especie reescribe las reglas.

Y así es como ese pez con mejillas plateadas, dientes afilados y veneno invisible ha ganado —por derecho propio— lo que podría considerarse un dudoso honor: tener precio a su cabeza. Una recompensa singular que esta vez sí recibe aplausos desde el ámbito científico sin reservas.