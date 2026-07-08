Por qué gatos y perros sacuden la cabeza: del reflejo al misterio animal

En medio del sofá, justo tras haber comido o al salir de la bañera. De repente, el perro o el gato sacuden la cabeza con ímpetu, como si algo invisible les estuviera molestando. Es un movimiento tan habitual que rara vez se pone en cuestión. Sin embargo, detrás de este gesto se esconde una fascinante combinación de reflejos, biomecánica y señales relacionadas con su salud.

La etología moderna y los veterinarios coinciden en que, en muchos casos, se trata de una reacción completamente natural: facilita la limpieza, reajusta el cuerpo y, en el caso de los perros, puede incluso “reiniciar” su estado emocional. No obstante, si la sacudida se vuelve frecuente, podría ser un indicativo de problemas en sus oídos o en su piel.

De secar el cuerpo a liberar tensión

Los perros son verdaderos expertos en sacudirse. Investigaciones sobre la biomecánica animal han demostrado que su sacudida es una de las más eficientes del reino animal: pueden eliminar aproximadamente el 70 % del agua en solo cuatro segundos, gracias a la rapidez y amplitud del movimiento. Esta habilidad resulta crucial para prevenir hipotermia y mantener la piel saludable tras mojarse.

Sin embargo, no solo se sacuden cuando están mojados:

Después de jugar intensamente

Tras un encuentro tenso con otro perro

Al despertar de una larga siesta

Después de un baño o un cepillado poco agradable

En todos estos escenarios, muchos expertos interpretan esta sacudida como un “reinicio” tanto físico como emocional que les ayuda a liberar tensión y regresar a un estado de calma. Es como si pulsaran un botón de reinicio: se sacuden, se estiran… y pasan a otra cosa.

¿Y los gatos? Más discretos, igual de interesantes

En los gatos, el movimiento tiende a ser más breve y menos llamativo, pero igualmente intrigante. Es común que sacudan la cabeza:

Después de comer o beber

Tras recibir una caricia cerca de las orejas

Al sentir una ligera molestia o cosquilleo en la zona facial

A menudo esto es simplemente un reflejo de sensibilidad: el contacto o una sensación mínima en orejas y bigotes provoca una respuesta rápida para “colocar” nuevamente el pelaje y la piel. Los felinos cuentan con numerosas terminaciones nerviosas alrededor de la cara; por ello, cualquier estímulo puede desencadenar ese gesto fugaz pero energético.

En un artículo divulgativo de National Geographic España sobre por qué gatos y perros sacuden la cabeza se señala cómo este comportamiento suele ser normal, aunque también puede convertirse en señal de alerta si se presenta continuamente o acompañado por signos de dolor.

Cuando la sacudida es aviso y no simple costumbre

Aunque pueda parecer extraño, normalmente es una reacción completamente natural. Sin embargo, hay ciertos signos a los que conviene prestar atención:

Sacudidas muy frecuentes, varias veces por hora

Rascado insistente de las orejas

Mal olor, secreciones o enrojecimiento en el pabellón auditivo

Quejidos al tocar la cabeza o el área del cuello

En estas situaciones, la sacudida podría indicar otitis o presencia de parásitos, como ácaros; también alergias cutáneas o problemas más serios en el oído. Los veterinarios advierten que este movimiento repetido puede irritar la piel e incluso agravar ciertas lesiones. Por ello, es recomendable no restarle importancia si ocurre con frecuencia.

Curiosidades científicas y pequeñas anécdotas peludas

Más allá del ámbito clínico y biomecánico, este gesto tiene un componente anecdótico que atrae el interés científico:

En estudios sobre comportamiento canino se ha definido la sacudida como “señal de desplazamiento” : surge cuando el perro se siente incómodo y busca calmarse o cambiar su foco atencional.

: surge cuando el perro se siente incómodo y busca calmarse o cambiar su foco atencional. Algunos entrenadores han notado que muchos perros se sacuden justo al finalizar una sesión complicada de adiestramiento; parece como si cerraran mentalmente ese ejercicio y archivaran la experiencia.

Existen vídeos a alta velocidad donde se observa cómo la piel de los perros “viaja” milimétricamente detrás del movimiento de su cabeza; este desfase incrementa la expulsión tanto del agua como de partículas. La ingeniería ha estudiado esta estrategia para inspirar sistemas más eficientes para secar.

En cuanto a los gatos, sus cuidadores comentan que esa típica sacudida tras una caricia cerca de las orejas puede significar simplemente: “gracias, pero ya está bien”. Una forma sutil pero elegante de establecer límites afectivos.

En definitiva, ese pequeño temblor que llena de gotas el baño y hace volar pelos por el salón es mucho más que un gesto curioso: es una mezcla entre reflejo, herramienta para cuidarse a sí mismos y a veces un mensaje sutil sobre cómo se sienten.