  • ESP
    España América
Ciencia Mundo Animal

INCIDENTE VIRAL EN PARQUE NACIONAL

El momento en que un bisonte ataca a un turista en el parque de Yellowstone y lo lanza por los aires

Un turista sufrió lesiones graves cuando un bisonte lo lanzó por los aires en Yellowstone National Park y el momento quedó grabado en vídeo

El momento en que un bisonte ataca a un turista en el parque de Yellowstone y lo lanza por los aires
Archivado en: Mundo Animal

Un turista resultó gravemente herido después de que un bisonte lo lanzara unos ocho pies hacia arriba en el Yellowstone National Park.

El suceso, captado por el fotógrafo Mike Macleod, se ha convertido en uno de los vídeos más comentados del momento y muestra la fuerza inesperada de estos animales salvajes.

El vídeo del incidente circula ampliamente en redes y deja claro que la víctima no se encontraba demasiado cerca del animal. Varios usuarios que han visto las imágenes destacan que los turistas parecían mantener distancia y que el ataque pilló a todos por sorpresa. Las reacciones en la plataforma subrayan la preocupación por el estado del herido y la sorpresa ante la rapidez del movimiento del bisonte.

El vídeo no tiene desperdicio:

Reacciones en redes

Las respuestas al tuit principal reflejan un tono de empatía y sorpresa. Muchos usuarios expresan deseos de recuperación para la víctima y comentan que esperaban ver a alguien invadiendo el espacio del animal, pero las imágenes muestran lo contrario. El hecho ha generado miles de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas.

El vídeo original, publicado por la cuenta @Breaking911, acumula millones de vistas y sigue compartiéndose con rapidez. Mira aquí el vídeo del ataque captado por Mike Macleod.

Los bisontes del Yellowstone National Park miden hasta dos metros de altura en la cruz y pueden pesar más de una tonelada. Aunque suelen evitar el contacto con humanos, su velocidad y potencia los convierten en animales impredecibles cuando se sienten amenazados. Algunos ejemplares han protagonizado momentos curiosos en el parque, como cargar contra vehículos o perseguir a fotógrafos que se acercaban demasiado, recordando siempre la necesidad de mantener una distancia prudente.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]