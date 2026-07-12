El momento en que un bisonte ataca a un turista en el parque de Yellowstone y lo lanza por los aires

Un turista resultó gravemente herido después de que un bisonte lo lanzara unos ocho pies hacia arriba en el Yellowstone National Park.

El suceso, captado por el fotógrafo Mike Macleod, se ha convertido en uno de los vídeos más comentados del momento y muestra la fuerza inesperada de estos animales salvajes.

El vídeo del incidente circula ampliamente en redes y deja claro que la víctima no se encontraba demasiado cerca del animal. Varios usuarios que han visto las imágenes destacan que los turistas parecían mantener distancia y que el ataque pilló a todos por sorpresa. Las reacciones en la plataforma subrayan la preocupación por el estado del herido y la sorpresa ante la rapidez del movimiento del bisonte.

El vídeo no tiene desperdicio:

A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was «angry, agitated and charging anything and everything.» (No audio) pic.twitter.com/ELmHQjvxFj — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) July 12, 2026

Reacciones en redes

Las respuestas al tuit principal reflejan un tono de empatía y sorpresa. Muchos usuarios expresan deseos de recuperación para la víctima y comentan que esperaban ver a alguien invadiendo el espacio del animal, pero las imágenes muestran lo contrario. El hecho ha generado miles de visualizaciones y comentarios en cuestión de horas.

El vídeo original, publicado por la cuenta @Breaking911, acumula millones de vistas y sigue compartiéndose con rapidez. Mira aquí el vídeo del ataque captado por Mike Macleod.

A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

Los bisontes del Yellowstone National Park miden hasta dos metros de altura en la cruz y pueden pesar más de una tonelada. Aunque suelen evitar el contacto con humanos, su velocidad y potencia los convierten en animales impredecibles cuando se sienten amenazados. Algunos ejemplares han protagonizado momentos curiosos en el parque, como cargar contra vehículos o perseguir a fotógrafos que se acercaban demasiado, recordando siempre la necesidad de mantener una distancia prudente.