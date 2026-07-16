¿Sabías que los tiburones son buenos para las matemáticas y aficionados al jazz?

Los tiburones no solo generan respeto, sino que también son una verdadera lección de evolución en movimiento. Recientemente, la BBC reseñaba en Mundo varias de sus particularidades más impresionantes, y la lista va mucho más allá de sus afiladas mandíbulas y la música de suspense que los acompaña.

Detrás de su fama como depredadores, encontramos una mezcla de matemáticas, sentidos extraordinarios y trucos biológicos que parecen haber sido diseñados por un ingeniero que tomó demasiada cafeína. Algunos de ellos son tan insólitos que resultan difíciles de creer; otros explican cómo han logrado mantenerse en el agua durante más de 400 millones de años sin necesidad de pedir permiso.

Un esqueleto que no es de hueso

La primera particularidad, aunque básica, es crucial: los tiburones no poseen un esqueleto óseo, sino de cartílago. Este material, el mismo que compone la nariz y las orejas humanas, les proporciona una ligereza y flexibilidad admirables en el agua2.

Esta estructura contribuye a su forma de vida. No son peces hechos para la estática elegante de un acuario, sino para deslizarse eficazmente, ahorrar energía y moverse como si el océano fuera una autopista libre de atascos. Además, su cuerpo está cubierto de dentículos dérmicos, pequeñas formaciones que disminuyen la fricción y optimizan la hidrodinámica3.

Matemáticos de medio océano

Y sí, también cuentan con habilidades numéricas. Algunos estudios recientes sugieren que los tiburones pueden diferenciar cantidades básicas, como discernir entre tres y cinco o cuatro y siete.

No quiere decir que estén haciendo cálculos complejos bajo el agua, por supuesto. Sin embargo, esta capacidad para comparar números simples indica un nivel de cognición más elevado de lo que generalmente se piensa en un animal a menudo asociado exclusivamente con el instinto. En el vasto océano, la noción de “más” o “menos” puede ser la clave para evitar regresar con hambre.

Un olfato que haría sonrojar a un sabueso

Su renombrado olfato no es en absoluto un mito. Diversos estudios científicos afirman que los tiburones son capaces de detectar señales químicas a grandes distancias y seguir compuestos que emiten otras criaturas en el mar2.

Ahora bien, esa idea de que “huelen una gota de sangre a kilómetros” debe tomarse con cautela. La realidad no está en el dramatismo de la frase, sino en una verdad biológica: su sistema sensorial químico está magníficamente ajustado para localizar presas, restos y cambios sutiles en su entorno1.

Oyen, sienten y detectan electricidad

Los tiburones no solo se guían por la vista. También son capaces de captar vibraciones, variaciones de presión y, principalmente, los campos eléctricos generados por los seres vivos gracias a las ampollas de Lorenzini3.

Este sentido extra funciona como un radar biológico. Les permite hallar presas escondidas bajo la arena o en aguas turbias, un truco práctico cuando el menú del día es más esquivo que las llaves del coche. La BBC también subrayaba que esta habilidad los coloca entre los animales con mayor percepción sensorial en el océano.

Dientes en modo rotación perpetua

Pocas especies tienen un sistema dental tan efectivo. Los tiburones, al perder y reemplazar dientes de manera constante, cuentan con hileras de repuesto listas para el servicio2.

Algunas especies pueden acumular miles de dientes a lo largo de su vida, y las estimaciones varían desde cifras astronómicas dependiendo de la especie y del ritmo de reemplazo2. En otras palabras: mientras nosotros visitamos al dentista, ellos cuentan con una auténtica línea de montaje en su boca.

Algunos caminan, otros viven en agua dulce

No todos nadan de la misma manera ni habitan en los mismos ambientes. Existen especies que pueden moverse por el fondo marino apoyados en sus aletas, casi como si caminaran, y otras que toleran amplios rangos de salinidad, lo que les permite adentrarse en ríos o estuarios13.

Esta diversidad ecológica explica por qué su grupo es tan variado. Según WWF, los tiburones desempeñan funciones esenciales en el océano: regulan poblaciones, ayudan en el equilibrio de los ecosistemas y hasta contribuyen al ciclo del carbono marino.

Curiosidades que merecen una ovación de jazz

El tiburón de Groenlandia tiene una longevidad excepcional; algunas estimaciones lo consideran uno de los vertebrados más longevos que se conocen.

El tiburón ballena es el más grande del grupo y, de manera paradójica, se alimenta filtrando organismos microscópicos.

Se han identificado más de 500 especies de tiburones, desde pequeños habitantes de arrecifes hasta gigantes oceánicos11.

de tiburones, desde pequeños habitantes de arrecifes hasta gigantes oceánicos11. No todos son cazadores de grandes presas; varios de ellos se especializan en plancton, peces pequeños o invertebrados4.

Su biología ha inspirado soluciones innovadoras en ingeniería, que van desde superficies que reducen la resistencia hasta diseños biomiméticos para transporte y materiales.

Y por si quedaba alguna excentricidad, hay tiburones que presentan comportamientos reproductivos tan inusuales que parecen sacados de una novela de ciencia ficción marina, con embriones que compiten dentro del útero en determinadas especies6.

Al final, estos seres son menos criaturas aterradoras de película y más un archivo viviente de maravillas evolutivas. Son verdaderos veteranos del océano que siguen marcando el paso a casi todo lo que nada a su alrededor.