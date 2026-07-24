Los 8 errores que cometen muchos dueños de perros en verano

Cuando el sol aprieta, el perro de la casa se convierte en el compañero ideal para disfrutar de terrazas, jornadas en la playa y paseos en coche.

Sin embargo, tal y como advierte Infobae en su reportaje 8 errores que cometen muchos dueños de perros en verano, parte de esa “vida social perruna” viene acompañada de descuidos que los veterinarios conocen de sobra.

En los últimos años, el aumento en la frecuencia de olas de calor y temperaturas extremas en gran parte de España ha convertido a los golpes de calor en perros en un motivo habitual de atención veterinaria. El patrón es el mismo: las horas del mediodía, el asfalto abrasador, los coches que se transforman en hornos y una confianza exagerada en que “el perro puede aguantar”. La realidad, lamentablemente, es muy diferente.

1. Dejar al perro en el coche “solo cinco minutos”

Este es, sin duda, el error más grave y a la vez uno de los más frecuentes. Los especialistas advierten que nunca se debe dejar a un perro dentro del coche, ni siquiera a la sombra o con las ventanillas un poco abiertas. La temperatura en el interior de un vehículo puede dispararse en cuestión de minutos, poniéndole en peligro de sufrir un golpe de calor que puede ser mortal.

Los veterinarios subrayan que muchas muertes por calor en perros se producen precisamente en estas situaciones de “solo un momento” para hacer un recado. Si el compañero es de cuatro patas, la solución es clara: o entra contigo o se queda en casa.

2. Paseos a mediodía y sobre asfalto caliente

Otro error común en verano es mantener los mismos horarios de paseo durante las olas de calor. La recomendación de los expertos es contundente: los paseos más prolongados deben realizarse a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas entre las 11 y las 17. Además, es recomendable optar por zonas con sombra y césped, y siempre revisar el estado del pavimento.

El asfalto y el hormigón pueden alcanzar temperaturas que queman las almohadillas en pocos minutos. Un consejo simple es tocar el suelo con la mano: si quema para una persona, también lo hace para el perro. Las lesiones en las patas no solo causan dolor, sino que complican la regulación de la temperatura corporal y aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Tabla rápida para paseos seguros en verano:

Momento del día Recomendación principal 7–9 h Paseo largo y juego suave 11–17 h Evitar paseos intensos, solo salidas breves y a la sombra 20–23 h Segundo paseo largo y actividad moderada

3. Ejercicio intenso con calor: carreras, bicicleta y “agility improvisado”

Que a un perro le guste correr no implica que pueda hacerlo con la misma intensidad en pleno agosto. Los veterinarios sugieren disminuir la intensidad del ejercicio en verano y reservar actividades más exigentes para momentos más frescos. Las carreras al lado de la bicicleta, los lanzamientos incesantes de una pelota o los circuitos de agility improvisados pueden ser una combinación peligrosa cuando el termómetro super pasa de 32 ºC.

El problema radica en que los perros tienden a seguir el ritmo de sus dueños, incluso si están sobrecalentados. Señales como un jadeo excesivo, una lengua de color muy rojo, el andar tambaleante o la negativa a continuar caminando son alertas evidentes de que es momento de detenerse, encontrar sombra y ofrecer agua fresca en pequeñas cantidades.

4. Agua insuficiente o mal gestionada

Mantener una buena hidratación es una de las defensas más simples y, paradójicamente, uno de los errores más comunes. En los días de calor, es aconsejable contar con varios bebederos distribuidos por la casa, cambiar el agua varias veces a lo largo del día y protegerla del sol directo. En el exterior, la norma es simple: llevar una botella de agua y un bebedero portátil en cada paseo.

Cuidado, pues también hay excesos: permitir que el perro beba agua de mar puede provocar problemas digestivos y deshidratación, especialmente si se suma el calor intenso. Tras un baño en la playa, es recomendable enjuagar con agua dulce y asegurarse de que no ingiera arena ni agua salada.

5. Rapar el pelo sin consultar

La idea de “quitarle pelo para que pase menos calor” puede parecer lógica, pero es engañosa. El pelaje actúa como aislante y protege de la radiación solar directa, así que rapar completamente a un perro puede aumentar el riesgo de quemaduras y otros problemas en la piel. Los expertos apuntan que cada tipo de pelaje requiere un enfoque diferente, que debería ser decidido junto a un veterinario o un peluquero canino.

Un acicalado regular, cepillados frecuentes para eliminar el subpelo muerto y mantener el pelaje limpio son opciones más saludables que un rapado drástico. En razas con piel clara o zonas poco peludas, es recomendable usar protección solar específica para perros en áreas como la nariz y las orejas.

6. Ignorar la ventilación y la sombra en casa

Muchos propietarios presuponen que “si está dentro, está seguro”, y no siempre es así. En días de intenso calor, una casa mal ventilada, carente de circulación de aire y sin espacios frescos, puede volverse un lugar peligroso. Es crucial asegurar zonas a la sombra, suelos frescos donde el perro pueda tumbarse y una temperatura interior que esté por debajo de 24–25 ºC.

Recursos simples como bajar las persianas en las horas pico, utilizar ventiladores que generen corriente sin incidir directamente sobre el animal y colocar alfombras refrigerantes pueden marcar la diferencia. En patios y terrazas, la falta de sombra y agua suficiente es uno de los fallos más frecuentes.

7. Falta de atención a oídos, piel y almohadillas tras playa o piscina

El verano provoca un incremento en los baños de mar, río y piscina, y con ellos aparecen algunos descuidos. No revisar las almohadillas después de caminar sobre arena o terrenos rocosos puede significar perder de vista cortes, quemaduras y heridas pequeñas que pueden infectarse fácilmente. Tampoco es recomendable olvidar secar bien los oídos tras cada baño, algo clave para prevenir otitis provocadas por la humedad.

La combinación de sol, cloro y sal también afecta negativamente a la piel. En perros de pelaje claro o con áreas muy expuestas, la protección solar adecuada y limitar la exposición en las horas de mayor radiación son medidas esenciales para evitar problemas. Y siempre, atención en el agua: las piscinas y playas son muy divertidas hasta que el perro no logra hallar la salida.

8. Minimizar los síntomas de golpe de calor o improvisar remedios caseros

El último error es, a menudo, el más perjudicial: restar importancia a los síntomas de un golpe de calor o intentar solucionar la situación solo con “remedios caseros”. Los especialistas coinciden en que ante la sospecha de sobrecalentamiento, la rapidez es clave: llevar al perro a un lugar fresco y ventilado, enfriarlo con agua fresca (no helada) y contactar con un veterinario lo antes posible.

En caso de emergencias, la estrategia aprobada por los comités veterinarios es “enfriar primero, transportar después”, alternando agua fresca sobre el cuerpo con movimiento de aire para reducir la temperatura de manera controlada. Utilizar toallas mojadas como única solución o aplicar agua helada puede ser contraproducente y demorar la atención profesional necesaria.

Como dato curioso, los servicios de emergencia han notado que muchas de las llamadas por golpes de calor en perros suelen llegar tras eventos festivos o fines de semana “playeros”. Tres factores coinciden: los viajes en coche, el ruido, las aglomeraciones que generan estrés, y actividades físicas poco acordes con el calor asfixiante. En este cóctel desafortunado, el único que no tiene voz es el perro, que acaba sufriendo las consecuencias.

Algunos veterinarios han ideado una regla sencilla para concienciar sobre la situación: si el calor resulta incómodo para una persona sentada a la sombra, para un perro corriendo al sol puede ser un auténtico peligro. Con esa imagen en mente, el verano perruno cambia de perspectiva: menos heroísmos, más sombra y muchas más siestas en compañía.