El tiburón que desafía al tiempo y los animales que apenas envejecen

Imagina un animal que ya surcaba las aguas del Ártico cuando Shakespeare redactaba sus obras y que hoy continúa nadando bajo el hielo, en un tranquilo deslizamiento. Este ser fascinante existe y es el tiburón de Groenlandia, un viejo conocido en el ámbito científico y en reportajes como los de BBC Mundo sobre longevidad animal. Detrás de su existencia pausada se halla uno de los grandes laboratorios naturales para estudiar cómo se envejece… o casi no se envejece.

Este tiburón no solo establece récords, también desafía nuestra comprensión de lo que significa ser «viejo» en términos biológicos. Mientras los seres humanos celebran sus 100 años, algunos de estos tiburones se acercan a los 400, y tal vez incluso más, gracias a una combinación de metabolismo lento, frío extremo y el uso de estrategias moleculares que despiertan un gran interés en la investigación sobre el envejecimiento.

El tiburón que vive siglos: un maestro del ritmo lento

El tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus) es, hasta donde se logra entender, el vertebrado más longevo del planeta. Estudios que han utilizado radiocarbono para datar el cristalino de sus ojos sugieren que hay ejemplares que podrían tener alrededor de 392 años, con posibilidades de superar los 500 años. En otras palabras, algunos de estos animales que hoy nadan pudieron nacer antes de que la máquina de vapor fuera inventada.

Su secreto radica en algo que, a primera vista, parece poco heroico: vive a un ritmo pausado. Crece menos de un centímetro al año, puede tardar hasta 150 años en alcanzar la madurez sexual y se mueve de forma casi ridícula para un gran depredador, desplazándose a una velocidad de solo unos centímetros por segundo. En un organismo que opera “a cámara lenta”, cada latido del corazón puede durar más de 10 segundos, lo que minimiza el desgaste biológico al que están expuestos otros seres vivos.

Este escenario se completa con su entorno: aguas árticas oscuras y frías. Las bajas temperaturas desaceleran casi todas las reacciones químicas en su cuerpo, reduciendo el consumo energético y limitando el daño oxidativo que, en otros animales, provoca el deterioro de tejidos y órganos. Todo en este tiburón está diseñado para gastar poca energía, moverse lo necesario y dejar que el tiempo transcurra sin prisa.

La ciencia ha comenzado a desentrañar los secretos bajo su superficie. Investigaciones recientes destacan varios mecanismos que podrían explicar su longevidad singular:

Proteínas especiales, como variantes de histonas H1.0 , que parecen combatir el envejecimiento celular y estabilizar su material genético.

, que parecen combatir el envejecimiento celular y estabilizar su material genético. Una gestión del hierro poco común: se han identificado numerosas copias del gen FTH1b , vinculado al almacenamiento seguro de hierro y a la reducción del daño por oxidación.

poco común: se han identificado numerosas copias del gen , vinculado al almacenamiento seguro de hierro y a la reducción del daño por oxidación. Alta actividad en genes de reparación del ADN, como ERCC1 y ERCC4, que funcionan como un servicio técnico permanente sobre las células, especialmente en tejidos delicados como la retina.

Así se presenta un modelo de vida lenta, con un corazón resistente, un ADN muy bien mantenido y una química celular bajo control: un compendio vivo de cómo resistir el paso del tiempo.

Enseñanzas para la medicina y la biología del envejecimiento

La lección aquí no es que los humanos deban mudarse al Ártico y nadar lentamente. Lo realmente intrigante es que el tiburón de Groenlandia demuestra que:

Metabolismo lento + entorno estable se traduce en menos daños acumulados a medida que pasan los años.

se traduce en menos daños acumulados a medida que pasan los años. La combinación de proteínas protectoras , el control del hierro y sistemas de reparación del ADN altamente activos puede mantener órganos en funcionamiento durante siglos.

, el control del hierro y sistemas de puede mantener órganos en funcionamiento durante siglos. La longevidad no depende de un único “gen milagroso”, sino de una estrategia biológica integral: ritmo de vida, fisiología, entorno y evolución colaborando en armonía.

Por ello, este tiburón se ha erigido como un modelo clave para comprender los procesos que provocan el desgaste del corazón, la vista o el sistema nervioso en mamíferos, incluido el ser humano. Si un vertebrado puede disfrutar de siglos de buena salud, quizás no se trata solo de extender la vida, sino de aprender a alargar la vida útil de nuestros órganos.

Los grandes Matusalenes: clasificación de los animales más longevos

El tiburón ártico no está solo en el exclusivo club de los que desafían al tiempo. Estas especies son algunas de las campeonas actuales en longevidad documentada:

Animal Tipo Edad estimada máxima Esponjas vítreas y antárticas Invertebrados marinos 10.000–15.000 años Corales profundos Invertebrados marinos Hasta ~5.000 años Almeja de Islandia “Ming” Molusco 507 años (confirmado) Tiburón de Groenlandia Pez (vertebrado) ~392 años estimados, posible >500 Ballena boreal Mamífero marino Más de 200 años Tortugas gigantes (Seychelles) Reptil terrestre Hasta ~255 años Medusa Turritopsis dohrnii Cnidario Longevidad potencial “teórica” por reversión del ciclo vital

Detrás de estas cifras se encuentran patrones recurrentes:

Metabolismo extremadamente lento y vida en aguas frías o profundas.

y vida en aguas frías o profundas. Cuerpos sencillos o perfectamente protegidos.

Capacidad de regeneración o mantenimiento continuo de tejidos, como en medusas y algunos corales.

Anécdotas y curiosidades para compartir en una cena

Algunos tiburones de Groenlandia que hoy nadan en aguas heladas podrían haber sido crías en la época en que Madrid se convirtió en la capital de la monarquía hispánica, y seguirán presentes cuando varias generaciones humanas hayan pasado.

La famosa almeja Ming , que llegó a los 507 años, falleció en un laboratorio al abrir su concha para estudiarla: su récord de longevidad fue descubierto justo cuando se selló su historia.

, que llegó a los 507 años, falleció en un laboratorio al abrir su concha para estudiarla: su récord de longevidad fue descubierto justo cuando se selló su historia. Las ballenas boreales han aportado evidencia de su longevidad llevando incrustados en su carne arpones del siglo XIX; su piel cuenta la arqueología de la caza de ballenas.

han aportado evidencia de su longevidad llevando incrustados en su carne arpones del siglo XIX; su piel cuenta la arqueología de la caza de ballenas. La conocida medusa “inmortal” Turritopsis dohrnii no vive miles de años confirmados, pero tiene la capacidad de rejuvenecer su organismo volviendo a fases juveniles cuando enfrenta estrés, un truco biológico que encantaría a cualquier guionista de ciencia ficción.

su organismo volviendo a fases juveniles cuando enfrenta estrés, un truco biológico que encantaría a cualquier guionista de ciencia ficción. Y, para quienes tengan dudas sobre quién reina en longevidad, esponjas y corales han permanecido en el mismo lugar durante miles de años: no viajan, no corren, no cazan… pero han sido testigos de glaciaciones, civilizaciones y cambios climáticos con una paciencia que incluso hace pequeña la existencia del tiburón de Groenlandia.

Al final, la naturaleza parece transmitir un mensaje claro: quien no tiene prisa, vive mucho, y quien se encarga de reparar sus errores celulares a tiempo puede incluso escribir su propia historia durante varios siglos.