China invierte en yaks clonados: entre la ciencia y el dilema ético

En el altiplano tibetano, están llegando al mundo terneros que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Peludos, cornudos y clonados genéticamente. De acuerdo con un reportaje de CNN sobre estos innovadores yaks en China, estos animales representan la vanguardia de un ambicioso programa que busca crear un rebaño “de élite”, más productivo y mejor adaptado a la vida a más de 4.000 metros de altitud.

El plan va más allá de unos pocos ejemplares de prueba. Las autoridades y los investigadores implicados tienen la intención de establecer una auténtica cabaña ganadera clonada, enfocada en la seguridad alimentaria y la economía de las comunidades de montaña, pero también en medio de un debate a nivel global: ¿hasta dónde es conveniente, y ético, replicar a uno de los animales más representativos del Himalaya?

Un rebaño “de élite”: las metas de China con los yaks clonados

Los grupos de investigación de Zhejiang University y del Instituto de Biología de la Meseta de Xizang han logrado, en solo un año, pasar de celebrar el nacimiento del primer yak clonado, Namtso 1#, a anunciar el parto natural de 10 terneros clonados sanos en la región autónoma china de Xizang. Este avance técnico es significativo: los yaks han sido clonados mediante la selección de su genoma completo y la transferencia de células somáticas, además de haber experimentado una gestación y un parto sin cesárea, lo que acerca la técnica a un uso ganadero a gran escala.

Los objetivos, según los investigadores y medios oficiales chinos, se pueden resumir en tres líneas principales:

Crear una línea de yaks “mejorados” para las altitudes: más resistentes al frío y a la hipoxia, con mayor producción de leche y carne.

para las altitudes: más resistentes al frío y a la hipoxia, con mayor producción de leche y carne. Asegurar un suministro constante de ganado a los pastores tibetanos y de otras áreas de altura, en respuesta al impacto del cambio climático y las enfermedades del ganado.

Lograr, para 2028, un rebaño de más de 100 yaks clonados que sirva como núcleo reproductor para expandir estas características en la ganadería local.

Paralelamente, el proyecto aborda la problemática de la endogamia y la pérdida de diversidad genética en las poblaciones de yak, un desafío que afecta tanto a los rebaños domésticos como a los últimos grupos de yak silvestre en la meseta tibetana. La clonación, junto con la selección genómica, se presenta como una estrategia para “congelar” y replicar los perfiles genéticos más destacados antes de que se extingan.

¿Están en peligro los yaks?

La apuesta de China por la clonación del yak está estrechamente vinculada a la situación de la especie en sus hábitats naturales. Es crucial distinguir entre dos realidades:

**Yak doméstico (Bos grunniens)**

– Se estima que existen millones de ejemplares repartidos en China , Nepal , India , Pakistá n y otros países del Himalaya .

, , , n y otros países del . – Es fundamental en la economía de altura: aporta leche, carne, lana, transporte y estiércol para combustible.

– No se encuentra en peligro de extinción; su problemática es socioeconómica: el abandono del pastoreo tradicional, la migración de los jóvenes y las enfermedades del ganado.

**Yak silvestre (Bos mutus)**

– La UICN lo clasifica como Vulnerable , con un número estimado entre 10.000 y 15.000 individuos en estado salvaje.

, con un número estimado entre 10.000 y 15.000 individuos en estado salvaje. – Su población ha disminuido debido a la caza a lo largo de la historia, la fragmentación de su hábitat y la hibridación con yaks domésticos.

– La sobreexplotación de recursos, como el hongo yartsa gunbu, interfiere en su dieta y su espacio vital.

En este contexto, la clonación se presenta parcialmente como un recurso de conservación genética: replicar individuos sanos, fértiles y con rasgos adaptativos valiosos que puedan fortalecer tanto la ganadería de altura como los programas de recuperación del yak silvestre. Sin embargo, expertos en biodiversidad advierten que clonar animales seleccionados no reemplaza la necesidad de proteger su hábitat, combatir la caza furtiva ni controlar la hibridación entre yaks silvestres y domésticos.

¿Son peligrosos estos “super-yaks” para los humanos?

La imagen de un gran bovino peludo con cuernos largos puede resultar intimidante, pero el yak —clonado o no— dista mucho de estar en las listas de animales peligrosos para el ser humano. Es un herbívoro de carácter generalmente apacible, tradicionalmente manejado por pastores y empleado como animal de carga.

Los riesgos para las personas se concentran en tres áreas, más relacionadas con la gestión ganadera que con el proceso de clonación:

Accidentes físicos

– Un yak adulto puede pesar más de 500 kilos; los golpes, embestidas defensivas o pisotones son posibles en un manejo inapropiado, igual que con vacas o toros.

– El riesgo aumenta en situaciones de estrés, hacinamiento o mala manipulación del ganado.

Zoonosis y patógenos asociados al ganado

– Como otros rumiantes, pueden ser portadores de bacterias y parásitos que afectan a los humanos si no se cumple con la normativa sanitaria en el manejo de la carne, leche y heces.

– Las autoridades ganaderas de las naciones del Himalaya prestan especial atención a las enfermedades respiratorias y digestivas del ganado que pueden perjudicar las economías locales.

Conflictos por el uso del territorio

– En áreas donde coexisten yak doméstico, yak silvestre y otros herbívoros, los conflictos por el pasto pueden resultar en confrontaciones entre humanos más que en ataques de los animales.

La clonación en sí no hace que el yak sea más agresivo o peligroso. Los investigadores buscan crear individuos más sanos, más fértiles y mejor adaptados a la altitud, no “bestias de combate”. La verdadera preocupación de los especialistas radica en otros aspectos: el impacto ecológico de liberar o multiplicar linajes clonados, el bienestar de los animales sometidos a estas técnicas, y la posible dependencia económica de unas pocas líneas genéticas “exclusivas”.

Dilemas éticos y ecológicos de la clonación de yaks

El proyecto chino se sitúa dentro de una tendencia global que aplica la clonación en la ganadería —ya utilizada con vacas, cabras o caballos— pero con un matiz simbólico especial: el yak es un elemento cultural esencial para las comunidades tibetanas y himalayas. Varios puntos alimentan el debate ético:

¿Es legítimo convertir a un animal emblemático en un producto de laboratorio sometido a una copia masiva?

sometido a una copia masiva? ¿Puede la clonación intensificar la dependencia de los pastores de grandes centros de investigación y empresas biotecnológicas?

¿Qué sucederá si un linaje clonado, muy extendido, muestra a medio plazo vulnerabilidades a nuevas enfermedades o cambios climáticos?

Los investigadores argumentan que la clonación funcionará como un “respaldo genético”, no como un reemplazo de la cría tradicional, y que se combinará con programas de conservación de hábitats y apoyo a los pastores locales. Sin embargo, los críticos y organizaciones ambientalistas exigen una total transparencia sobre los datos de salud y bienestar de los animales clonados, así como unos límites claros al uso de esta técnica a nivel industrial.

Curiosidades sobre el yak

Para cerrar, aquí van algunos datos curiosos que dan rostro —y mucho pelo— al protagonista de nuestra historia:

El yak puede habitar y pastar por encima de los 5.000 metros , lugar donde muchos mamíferos domésticos sucumben a la falta de oxígeno.

, lugar donde muchos mamíferos domésticos sucumben a la falta de oxígeno. Su pelaje espeso y graso actúa como abrigo natural y como material textil: la fibra de yak se utiliza en mantas, ropa y cuerdas tradicionales.

Produce una leche especialmente rica en grasa y proteína, base de mantequillas y quesos típicos de la región himalayas.

En entornos rurales, el estiércol seco de yak sigue siendo un combustible común para cocinar y abrigarse.

sigue siendo un combustible común para cocinar y abrigarse. En los pueblos tibetanos, se llevan a cabo festivales donde se corre y compite sobre el lomo de estos animales, combinando deporte, ritual y espectáculo.

A pesar de su imponente apariencia, muchos pastores describen al yak como “paciente y resistente”, más como un compañero de trabajo que como una amenaza.

En definitiva, estos nuevos yaks clonados son menos villanos de película y más protagonistas involuntarios de un experimento global que busca garantizar el futuro del ganado de altura, sin perder de vista la ética, la ecología y la milenaria relación entre humanos y animales.