Los 3.000 animales salvajes de ‘Safari Madrid’ se salvan de milagro: el incendio llegó a 500 metros del recinto

Rinocerontes, elefantes, jirafas, leones, tigres, hipopótamos y bisontes pasaron la noche confinados mientras las llamas de Villa del Prado y Aldea del Fresno se acercaban a apenas quinientos metros del parque, dejando una pregunta incómoda sobre la fauna que no tiene cercas ni cuidadores.

Quinientos metros. Esa fue, en la noche más tensa del verano, la distancia que separó a los leones, los rinocerontes y las jirafas de Safari Madrid del frente de un incendio forestal que avanzaba empujado por el viento. Los cuidadores del parque vivieron una jornada más propia de una película de acción que de un recinto de animales: hubo que confinar a todas las especies, evaluar cada movimiento al detalle y pasar la noche en vela junto a la Guardia Civil y los Bomberos, según ha relatado El Debate.

Aunque las llamas no llegaron a cruzar el límite del parque, el susto dejó una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con los animales que no cuentan con cercas, cuidadores ni protocolos de emergencia, es decir, con aquellos que habitan justo donde cada verano se desata el fuego?

Los héroes guardianes del Safari de Madrid que resistieron una noche entre llamas: "Era imprescindible quedarnos aquí por los animales" https://t.co/IIWmWt1C2x — EL MUNDO (@elmundoes) July 25, 2026

Un parque con 3.000 animales de casi 300 especies, a las puertas del fuego

Safari Madrid, en Aldea del Fresno, ocupa unas 75 hectáreas y alberga cerca de 3.000 animales en semilibertad, repartidos en casi 300 especies distintas. Entre los grandes protagonistas del recorrido en vehículo figuran rinocerontes, elefantes, jirafas, hipopótamos, cebras, bisontes, osos negros, papiones, leones y tigres, a los que se suman las zonas a pie —minizoo, aviario, gruta de cocodrilos y reptilario— y la exhibición de aves rapaces, con águilas, buitres y halcones incluidos.

Fue precisamente ese universo, tan vasto como vulnerable, el que quedó a apenas 400 o 500 metros del fuego originado en la zona de Villa del Prado y Aldea del Fresno, avivado por el viento hasta rozar el límite del recinto.

Desde el Safari de Madrid, en Aldea del Fresno, se ha visto esta enorme columna de humo. A tan solo 500 metros han quedado las llamas de las instalaciones, donde se ha tenido que activar un protocolo de seguridad para los animales. #AquílaTierra pic.twitter.com/gXeI74VN5t — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) July 24, 2026

Confinamiento, vigilancia y una noche sin bajas

Ante la amenaza, la dirección del parque activó sus protocolos de emergencia: se confinó a las especies más peligrosas en instalaciones seguras, para evitar riesgos en caso de evacuación o una posible estampida, mientras los equipos de cuidadores permanecían toda la noche coordinados con la Guardia Civil y los Bomberos, supervisando a la vez la evolución del incendio y el bienestar de los animales. Horas después, el parque confirmó que todos los ejemplares estaban en perfecto estado, sin bajas ni daños directos por el humo o el estrés térmico.

El «cortafuegos biológico» que salvó al parque

Uno de los factores que más ayudó a proteger el recinto fue su propia configuración. Los grandes herbívoros mantienen un pastoreo constante que minimiza la acumulación de hierba seca, creando de facto un cortafuegos biológico. Esa gestión de la vegetación, sumada a las zonas despejadas y los caminos internos, dificultó que el fuego encontrara continuidad dentro del parque: un ejemplo práctico de cómo el manejo del paisaje puede alterar la dinámica de un incendio.

Refugio de emergencia para la fauna silvestre

El incidente se produjo en plena oleada de incendios en la Península Ibérica, con evacuaciones de vecinos y rescates de fauna en varias localidades. Safari Madrid, de hecho, acogió temporalmente a un lince boreal, un lobo ibérico y varios buitres negros y leonados procedentes de zonas afectadas, convertido de la noche a la mañana en refugio de emergencia mientras se evalúa el estado de sus hábitats originales.

Qué ocurre con los animales que viven donde arde el monte

Lejos de los parques controlados, la fauna silvestre afronta los incendios con recursos mucho más limitados. El impacto depende de la naturaleza del fuego, su velocidad de propagación y el tipo de ecosistema, pero la ecología del fuego en bosques mediterráneos, sabanas, selvas y matorrales identifica patrones comunes. En las primeras fases de un incendio, los animales reaccionan sobre todo de tres formas: la huida rápida, propia de mamíferos medianos y grandes —jabalíes, ciervos, zorros— y de muchas aves, si el fuego no avanza demasiado deprisa; el refugio local, al que recurren reptiles, pequeños mamíferos y anfibios, ocultándose en madrigueras, grietas, charcas o bajo tierra; y la mortalidad directa, cuando el fuego es extremadamente rápido o intenso, o coincide con crías o animales enfermos, con muertes por quemaduras, inhalación de humo o atrapamiento.

La mortalidad tiende a concentrarse en los animales poco móviles —invertebrados, anfibios, reptiles pequeños—; en especies que dependen de microhábitats muy específicos, como huecos de árboles viejos o humedales temporales que pueden desaparecer tras el incendio; y en fauna con ciclos reproductivos muy marcados, que sufre especialmente si el fuego coincide con la época de cría, destruyendo nidos y madrigueras. Pero el fuego no solo mata en el momento: en los meses posteriores llega una segunda fase, marcada por la pérdida de cobertura vegetal, la escasez de alimento y el aumento de la depredación en las áreas despojadas. Muchos animales no mueren en las llamas, sino en el «desierto» que deja el fuego a su paso.

Qué especies resisten mejor… y por qué

La capacidad de la fauna para resistir un incendio depende de factores fisiológicos, de comportamiento y de su relación con el hábitat. Las aves pueden sobrevolar la zona afectada y trasladarse rápidamente a áreas no quemadas —algunas rapaces incluso aprovechan el fuego para cazar presas desorientadas—; los grandes mamíferos, como ciervos, jabalíes o bisontes en ecosistemas de sabana y bosque abierto, huyen con rapidez y recolonizan después las zonas regeneradas; y las especies de ecosistemas acostumbrados al fuego, desde las sabanas africanas hasta los matorrales mediterráneos o australianos, han evolucionado junto a ciclos periódicos de incendio y regeneración. En el otro extremo, los anfibios sufren especialmente la desecación y la pérdida de charcas temporales; los reptiles pequeños y micromamíferos, aunque puedan refugiarse en madrigueras, ven comprometida su supervivencia si el fuego alcanza profundidad o el suelo se calienta en exceso; y los insectos especializados —polinizadores ligados a plantas concretas, escarabajos de madera muerta, mariposas con larvas en vegetación baja— pierden su hábitat de forma abrupta.

La siguiente tabla resume, de forma orientativa, la resistencia relativa de distintos grupos faunísticos ante incendios de alta intensidad:

Grupo faunístico Movilidad Supervivencia inmediata Recuperación tras el fuego Aves Alta Alta Alta Mamíferos grandes Media Media-alta Media-alta Mamíferos pequeños Baja Baja-media Media Reptiles pequeños Baja Baja Baja-media Anfibios Baja Muy baja Baja Insectos generalistas Media Media Alta Insectos especialistas Baja Baja Muy baja

La clave no está solo en escapar del fuego, sino en disponer de corredores ecológicos, zonas no quemadas cercanas y una gestión del paisaje que evite incendios extensos. Fragmentar el combustible, mantener mosaicos de vegetación y conservar charcas, ribazos y áreas de refugio aumenta las posibilidades de supervivencia de muchas especies, exactamente como en Safari Madrid los herbívoros se han encargado de que la hierba seca no se convirtiera en una autopista de llamas.

Curiosidades de animales y fuego

En Australia, algunos milanos han sido vistos transportando ramas encendidas para propagar el fuego y aprovechar después el caos para cazar: una estrategia que, en un ser humano, rozaría lo pirómano.

Ciertos escarabajos son capaces de detectar incendios a kilómetros de distancia gracias a sensores infrarrojos en su cuerpo, y buscan árboles recién quemados para poner sus huevos en la madera debilitada.

En las sabanas africanas, los elefantes abren claros y derriban árboles, creando mosaicos de hábitat que funcionan como cortafuegos naturales: algo parecido, salvando las distancias, al pastoreo de los grandes herbívoros de Safari Madrid.

Muchas plantas mediterráneas germinan mejor tras un incendio, lo que atrae a herbívoros como conejos y ciervos: un paisaje que hoy huele a quemado puede convertirse, en pocos meses, en un banquete de brotes tiernos.

Mientras las llamas siguen dibujando veranos de riesgo, la fauna silvestre y la fauna en semilibertad de Safari Madrid coinciden en una misma lección: la batalla no se libra solo apagando el fuego, sino aprendiendo a convivir con él sin perder, en el intento, la diversidad que sostiene nuestros paisajes.