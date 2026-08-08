Feliks, el águila serbia que fue secuestrada y ha vuelto a volar

Feliks ya sobrevuela de nuevo el cielo serbio tras una historia digna de un guion cinematográfico, finalizada con una rotunda liberación que fue documentada por la BBC y confirmada por la sociedad serbia de protección de aves. La aventura del joven águila imperial oriental reúne tres temas que a menudo no se ven juntos en una sola noticia: tráfico de fauna, conservación y un desenlace esperanzador, que en el mundo natural a veces parece esquivo.

El ave había dejado su nido el año pasado, pero durante su primer gran viaje migratorio cayó en las garras de cazadores furtivos en Siria. De acuerdo con la BBC, sus captores exigieron un rescate que fue rechazado, y el águila pasó más de seis meses en un centro de recuperación en Beirut antes de ser enviada de regreso a Serbia en un avión militar. Después de un mes de cuidados intensivos, finalmente fue liberada. Después de todo, por mucho que a los humanos nos guste el dramatismo, un águila no está diseñada para disfrutar de unas vacaciones forzosas por Oriente Medio.

Un viaje migratorio que se torció

La protagonista de esta narración pertenece a una de las especies más escasas en Europa: el águila imperial oriental. Según BirdLife International, existen unas 68 especies de águilas en el planeta, agrupadas más por sus métodos de caza que por un parentesco directo. En este extenso grupo se encuentran las águilas marinas, que se relacionan con cuerpos de agua y peces, y las águilas serpenteras, expertas en atrapar reptiles, entre otras.

Feliks es un claro ejemplo de por qué estas aves cautivan tanto a ornitólogos y aficionados: son majestuosas, migratorias y, al mismo tiempo, frágiles. El recorrido del águila serbia pone de manifiesto lo vulnerable que puede volverse un desplazamiento natural ante la combinación de trampas de captura, fronteras incontroladas y comercio ilegal. En esta ocasión, el trayecto migratorio del ave terminó muy lejos de su hogar, lo que obligó a llevar a cabo negociaciones, recurrir a centros de rehabilitación y contar con la colaboración de varios países.

Por qué importa tanto esta liberación

El regreso de Feliks no es solo una curiosidad veranera. En Serbia, esta especie ha enfrentado grandes presiones durante años, hasta el punto de que organizaciones de conservación trabajaron arduamente para evitar su extinción como reproductora. Euronews reportó que en 2017 el país contaba apenas con una pareja reproductora, aunque gracias a los programas de protección su número ha ido en aumento. La prensa local y diversas agencias destacan una reciente mejora, subrayando el incremento de parejas y una liberación destinada a fortalecer la presencia de la especie en su hábitat natural.

Recuperar a un solo ejemplar también tiene un enorme valor simbólico. En el caso de especies tan escasas, cada ave es importante, no solo por su genética, sino también por el papel ecológico que desempeña. Las grandes rapaces regulan las poblaciones de sus presas y sirven como indicadores de la salud del ecosistema. Su desaparición provoca necesariamente un desequilibrio, aunque el paisaje no se queje en voz alta. Además, situaciones como esta ponen en evidencia el negocio del tráfico de animales silvestres, que convierte a seres vivos en mercancía y ejerce una presión adicional sobre especies ya amenazadas.

Cómo se rescata a un ave así

La operación que permitió la recuperación de Feliks tuvo todos los ingredientes de una novela sobre fronteras, veterinarios y mucha paciencia. Las crónicas disponibles indican que el águila fue llevada a un centro de rehabilitación en Beirut, donde pasó meses recuperándose antes de poder regresar a Serbia. Otras fuentes especifican que el traslado se realizó en un avión militar serbio, tras varios intentos fallidos de repatriación. Después llegó la fase más delicada: verificar que el ave había recuperado su fuerza, orientación y comportamiento adecuado para la vida salvaje.

Fase Qué ocurrió Captura Fue interceptado por traficantes durante su migración Retención Permaneció meses en cautividad fuera de Serbia Rehabilitación Recibió cuidados en un centro especializado en Beirut Repatriación Regresó a Serbia con apoyo oficial Liberación Fue soltado tras superar la recuperación

Este proceso explica por qué la liberación no puede llevarse a cabo de manera superficial. Un ave de presa necesita tener suficiente musculatura, un vuelo eficaz y mantener intactos sus instintos de caza. Si se le libera demasiado pronto, el resultado puede ser desastroso; si se demora demasiado, la vida en cautividad puede cambiar sus hábitos. En medio de este delicado equilibrio, el objetivo es que el águila regrese a ser lo más parecido a lo que debe ser: un águila, y no un pasajero habitual de vuelos militares.

Curiosidades para mirar al cielo con otros ojos